Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4846





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3457

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:53 Цитата: 112:



И запомни невменяемый сепаратист по сути. Не тебе мне указывать где, как и что писать. Поди так страдаешь от одиночества, что превратился в " бабу базарную" и склочницу на форуме. Мой дельный тебе совет, в очередной раз по доброте душевной моей, заведи себе женщину. И ей попробуй компостировать мозги.

А вот и еще одна веселуха..паучок из банки, попался пранкерам..

"Забыл, кто я такой": Саакашвили в беседе с пранкерами поставил ультиматум Порошенко https://ruposters.ru/news/12-08-2017/leksus-i-vovan-saakashvili …