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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

И запомни невменяемый сепаратист по сути. Не тебе мне указывать где, как и что писать. Поди так страдаешь от одиночества, что превратился в " бабу базарную" и склочницу на форуме. Мой дельный тебе совет, в очередной раз по доброте душевной моей, заведи себе женщину. И ей попробуй компостировать мозги. :lol:
А вот и еще одна веселуха..паучок из банки, попался пранкерам..
"Забыл, кто я такой": Саакашвили в беседе с пранкерами поставил ультиматум Порошенко https://ruposters.ru/news/12-08-2017/leksus-i-vovan-saakashvili
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сепаратист

Ну вот опять..
Или снова..
Обозвал Сепаратистом и?
Полегчало?
То есть в личке ты не хочешь ничего сказать, трусишь что ли?
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ник-еще раз
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.08.17 - 16:56
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужики жалуются..
Как говоришь давай напиши, обсудим проблемы личной неприязни лично и без аудитории, чтобы не играть на толпу, сразу же трусят..
Да уш..
Выродились мужики..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 12.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обликоморале:
Реально, за 25 подряд красных карточек, обычный бы польз

Господи..


да тут не господи надо, а смывать в сливной бачок.
25 подряд комментариев с матами и национализмом..
за это же обычно трут. уважаемых.
посмотрим насколько нг благосклонна к таксисту и его обсуждение.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 17:16
Комментарий проходит проверку.
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