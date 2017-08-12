Цитата: 112:

Кто то из форумчан отдыхал, кроме уида и Доры на природе?

Ты вроде на даче, пока твои "работники" на тебя ишачили))))

А вообще за городом, в лесополосе отдыхать можно, но вот шашлыг жарить нельзя или ты не знал ?