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§ NG.kz
Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает Роспотребнадзор, на специально открытую горячую линию поступило уже более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время пребывания на курортах Турции. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.
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* Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто то из форумчан отдыхал, кроме уида и Доры на природе?

Ты вроде на даче, пока твои "работники" на тебя ишачили))))
А вообще за городом, в лесополосе отдыхать можно, но вот шашлыг жарить нельзя или ты не знал ?
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* 112
Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:30
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