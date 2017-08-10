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§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
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* Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс.
Ложка дегтя, Серому :lol:
....Коммунальные службы Москвы, занимавшиеся облагораживанием улицы Фотиевой в Гагаринском районе, уложили рулонный газон травой вниз... :lol: :lol: :lol:
Профайл
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