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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:16 2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.

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