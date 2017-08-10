Серый волк Re: Новое - это хорошо убитое старое #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8981

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: Ольга Колоколова:

Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском,

Самая забавное, что у нас "дворничиха" окажется как правило зашуганным мужчинкой из средней азии в спецодежде из дешевых синтетических заменителей ткани.

Но в отличии от ваших воришек, проваливших одну программу и прокукаревших про другую, каждая площадка имеет паспорт, в котором прописаны правила пользования, ответственная организация за содержание, адреса и телефоны ответственных и куда звонить в контролирующие органы.

Если бы это просто висело на стенде у каждой площадки! Этим активно пользуются горожане, особенно та их категория, которые яжемать с коляской. А технадзору хвосты так накрутили, что они на звонок по поводу нарушений на детской площадке чуть не с сиреной несутся. Да и без хвостов накрученных, эти псы в погонах всегда знают, что если показатели отыскания падают, то рыть нарушения по детским площадкам галочкоперспективнейшее дело.

Да и кроме всего прописано у них чуть не ежедневно проверять и маршрутная карта проверки к которой фото обследования и протоколы нужно при каждом обходе.



От этого дворники азиаты зеленеют, и песочек готовы назад пылесосом собирать раскиданный за детьми. Они бы не работали, но не могут.



Ну вот представьте себе начальницу Управы, или УК (аналог вашего ТСЖ) Эдакую бывшую типовую заведующую магазином, выросшую из родного колбасного отдела, с колбасной хваткой доросшей по карьерной лестнице и затем переквалифицировавшуюся в управдомы.

Это типаж очень распространенный. Она вместо местных наняла нелегалов или мигрантов легалов, чтоб они отдавали половину, и её пасут погонники, роя подкопы. Да она в шею и палками будет гонять азиатов-дворничих, чтоб мимо песочницы песчинка не лежала, не то что там что-то отломано было и не заменено на новое. Иначе органы технадзора очень прыткие вмиг заснимут и запустят свою машину чудес. Кроме того яжемати очень хорошо умеют пользоваться телефонами управы округа и всей цепочкой надзорности. Самое забавное когда колбасная начальница УК пытается намыть из бюджета УК на вывозе листвы с газонов, а делать это нельзя с точки зрения экологии и законов, и несчастные азиаты-дворничихи мужского пола начинают гребсти листву, а их гоняют дети школьницы со смартфонами, грозя выложить в соцсети и управы. Цирк тот ещё



Но у вас цирк абсурда намного круче!



Такое явное такое очередное распиливание бюджета на программах!

Распилили сумму, а дальше трава не расти! Наплевать всем, глубочайшим образом и на город и на жителей и на деньги государства, которые уже освоены и их в карман не положить.



Я вот только понять не могу, это действительно настолько некомпетентные и абсолютно бестолковые люди в управлении городом и областью, что не в состояни просто организовать элементарнейшую работу?



Или у них просто установка такая бабло прокачивать не важно через что и как?



Ну уже до явно смешного.

Любой ребёнок, кроме 112-го сообразит, что если делается, то нужно следить за качеством поставок и квалифицированным монтажем, а после у каждой площадки должен быть ответственная структура. Ибо любая бесхозная ценность в обществе дикарей будет раздестроена очень быстро.



Специально чтоб потролить деградировавших чинушек:

Вот такая площадка. Снята кстати за день до выхода этой статьи





бе-бе-бе безрукие и безголовые деятели, разваливающие программу за программой, знал бы что будет статья паспорт площадки бы подробно заснял

Снято где-то в дебрях проходных дворов, у унылых 9-12-16-этажных панельных домов массовой застройки восьмидесятых годов прошлого века. То, что у нас примерно равняется 8-9 мкр.



Хотя впрочем как знать, может быть это механизм как с деревьями, если поспиливать за бабло и потом саженцы втыкать без корней в сухую землю, то втыкать за деньги так можно до бесконечности.



Подозреваю, что оплощадивать разваливающимися детскими площадками занятие ни чуть не менее доходное, чем саженцы без корней и разваливающиеся сразу по ходу реконструкции улиц, остановок и тротуаров.



[Исправлено: Серый волк, 12.08.2017 - 06:31]