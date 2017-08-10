/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новое - это хорошо убитое старое 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
Читать статью

§ Доктор СИЗО
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там десантники ходят по фонтанам и разбивают все что можно головой?
Или дворовая пьянь с сигаретами сидит на детских площадках по вечерам и вырывает карусели с корнями?
Ну спроси у него, как там у них с этим..

-тюрьма им светит за такие делишки....силезские рудники....и наших туда нужно срочно отправлять эшелонами по квоте...что ни говори, адольф был мудрый дядька...понимал душу человека...
Профайл

Трэвэл
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворничиха??? Это кто? "НГ", ну вы даете))) Цитата:
в теме:
НУ у нас так всегда.
Главное открыть, показать, себя похвалить, отчитаться, освоить средства.

А в чем проблема, ну давайте вы сами откроете, покажите, похвалите себя через "НГ", какие вы молодцы, двор в порядок привели... может, и медальку получите. Нет среди вас таких, а? Только и можете чужие деньги считать.

ГостьЯ
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПКСК у нас реально обнаглели, ничего не хотят делать, только и могут спихивать на акимат. Что тогда в их компетенции? Деньги чтобы жители им платили за просто так, что они есть, или как? Считаю, что ПКСК должны отрабатывать свое существование, а председатели - грамотно подходить к решению проблемы, а не воровать.

§ Ольга Колоколова
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2197
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 11.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дворничиха??? Это кто? "НГ", ну вы даете)))
Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском, активно употребляющееся в русской литературе. Есть в словаре Ушакова, Академическом, Ефремова... Не жаргонизм ни разу. Дворничиха - значит женщина дворник. Если б употреблено было в информации (вне цитаты), я бы с вами согласилась. А в авторской статье, написанной хорошим эмоциональным языком (что за Надеждой Ковальской водится) - вполне у места. Но за внимание спасибо)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Чужие это чьи? Изволь сказать.
Насчет хвалить себя, ну так это как раз ваша стезя. Нарцисизм называется, таких на форуме достаточно болтается. Нормальные люди, дело делают, в отличии от некоторых, а не языком болтают и думают что свои дешевым сарказмом всех уделали.
Проблемы то как раз у тебя, акимата и пкск, в том что ты фигню пишешь почем зря, а они свои прямые обязанности, через рукава исполняют.

* 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тут ващпе тебя послушаешь, все кто критикует тех ,кто по должности своей недоброкачественно выполняет свою работу, должны идти заместо них в дорожники, полицию, власть, врачей и т.п. Замечательно. Чудесно. Грамотный подход к решению вопросов. И наверно все изменится вмиг ?

Разумеется изменится..
Ты свою работу делаешь хорошо?
Ну расскажи кем работаешь то, если она у тебя качественная, посмотрим..
Профайл

§ Серый волк
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском,

Самая забавное, что у нас "дворничиха" окажется как правило зашуганным мужчинкой из средней азии в спецодежде из дешевых синтетических заменителей ткани. :lol:
Но в отличии от ваших воришек, проваливших одну программу и прокукаревших про другую, каждая площадка имеет паспорт, в котором прописаны правила пользования, ответственная организация за содержание, адреса и телефоны ответственных и куда звонить в контролирующие органы.
Если бы это просто висело на стенде у каждой площадки! Этим активно пользуются горожане, особенно та их категория, которые яжемать с коляской. А технадзору хвосты так накрутили, что они на звонок по поводу нарушений на детской площадке чуть не с сиреной несутся. Да и без хвостов накрученных, эти псы в погонах всегда знают, что если показатели отыскания падают, то рыть нарушения по детским площадкам галочкоперспективнейшее дело.
Да и кроме всего прописано у них чуть не ежедневно проверять и маршрутная карта проверки к которой фото обследования и протоколы нужно при каждом обходе.

От этого дворники азиаты зеленеют, и песочек готовы назад пылесосом собирать раскиданный за детьми. Они бы не работали, но не могут.

Ну вот представьте себе начальницу Управы, или УК (аналог вашего ТСЖ) Эдакую бывшую типовую заведующую магазином, выросшую из родного колбасного отдела, с колбасной хваткой доросшей по карьерной лестнице и затем переквалифицировавшуюся в управдомы.
Это типаж очень распространенный. Она вместо местных наняла нелегалов или мигрантов легалов, чтоб они отдавали половину, и её пасут погонники, роя подкопы. :-) Да она в шею и палками будет гонять азиатов-дворничих, чтоб мимо песочницы песчинка не лежала, не то что там что-то отломано было и не заменено на новое. Иначе органы технадзора очень прыткие вмиг заснимут и запустят свою машину чудес. Кроме того яжемати очень хорошо умеют пользоваться телефонами управы округа и всей цепочкой надзорности. Самое забавное когда колбасная начальница УК пытается намыть из бюджета УК на вывозе листвы с газонов, а делать это нельзя с точки зрения экологии и законов, и несчастные азиаты-дворничихи мужского пола начинают гребсти листву, а их гоняют дети школьницы со смартфонами, грозя выложить в соцсети и управы. Цирк тот ещё :-)

Но у вас цирк абсурда намного круче!

Такое явное такое очередное распиливание бюджета на программах!
Распилили сумму, а дальше трава не расти! Наплевать всем, глубочайшим образом и на город и на жителей и на деньги государства, которые уже освоены и их в карман не положить.

Я вот только понять не могу, это действительно настолько некомпетентные и абсолютно бестолковые люди в управлении городом и областью, что не в состояни просто организовать элементарнейшую работу?

Или у них просто установка такая бабло прокачивать не важно через что и как?

Ну уже до явно смешного.
Любой ребёнок, кроме 112-го сообразит, что если делается, то нужно следить за качеством поставок и квалифицированным монтажем, а после у каждой площадки должен быть ответственная структура. Ибо любая бесхозная ценность в обществе дикарей будет раздестроена очень быстро.

Специально чтоб потролить деградировавших чинушек:
Вот такая площадка. Снята кстати за день до выхода этой статьи :-)


бе-бе-бе безрукие и безголовые деятели, разваливающие программу за программой, знал бы что будет статья паспорт площадки бы подробно заснял ;-)
Снято где-то в дебрях проходных дворов, у унылых 9-12-16-этажных панельных домов массовой застройки восьмидесятых годов прошлого века. То, что у нас примерно равняется 8-9 мкр.

Хотя впрочем как знать, может быть это механизм как с деревьями, если поспиливать за бабло и потом саженцы втыкать без корней в сухую землю, то втыкать за деньги так можно до бесконечности. ;-)

Подозреваю, что оплощадивать разваливающимися детскими площадками занятие ни чуть не менее доходное, чем саженцы без корней и разваливающиеся сразу по ходу реконструкции улиц, остановок и тротуаров.

[Исправлено: Серый волк, 12.08.2017 - 06:31]
Профайл

* Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну расскажи

Может тебе еще ключи от квартиры и карточку банковскую с кодом дать ?
Цитата:
112:
Разумеется изменится..

Ога, сапсем...Хороший дворник пойдет врачом, строитель полицейским, продавец бордюры и брусчатку класть, бизнесмен стелить асфальт. Так ?
Профайл

* 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может тебе еще ключи от квартиры и карточку банковскую с кодом да

Хороший слив..
То есть свою работу, которая тут выполняется качественно и на мировом уровне, ты сказать про нее ничего не можешь?
То то и следовало ожидать!.
Все вы такие, как указывать и учить кого то, вас толпы набираются.
А как показать плоды собственно своей профессии тут, так сразу в кусты?
Профайл

* Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хороший слив..

Бугага..
Ты кто прокурор или налоговый инспектор, что бы я тебе тут отчитывался.
Разговор не обо мне, это ты чего переводя стрелки, сам таким образом по тихому сливаешься.
Пиши в тему.
Вопрос конкретно задан, не вижу на него ответа.
Цитата:
Хороший дворник пойдет врачом, строитель полицейским, продавец бордюры и брусчатку класть, бизнесмен стелить асфальт. Так ?

Что замечаю кстати, за тобой и простынью постоянно. Как только вам неудобные задают вопросы, вы их не видите и тут же демагогию разводите, начиная нести всякий бред.
Профайл

* 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в тему.
Вопрос конкретно задан, не вижу на него ответа.

Вопрос по моему задал я тебе, так какая у тебя работа, что ты суешь свой нос и учишь всех кого не попвдя?
Речь не о тебе разумеется, а о работе тех, кто любит поучать других как это делаешь ты..
Вот и ответь и нечего сливаться..
И да, и дворник может стать врачом и врач может подметать..
Многие у нас работают не по профессии и многие работали и дворниками и на кирзаводах как я, но тем не менее выполняют еще и другую теперь работу.
Так устраивает?
Ога, на должность акима учатся и потом сразу после школы акимами работают..
Профайл

Медный
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 12.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Чудак-человек, когда это гос карман стал для граждан государства чужим? Для некоторых он точно как свой ;-)
а трата гос. Денег должна и просто обязана быть под контролем общественности, или вы хотите сказать, что государство это государство, а народ это народ? Т.е. вы против конституции? :lol:

* Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вопрос по моему задал я тебе, так какая у тебя работа, что ты суешь свой нос и учишь всех кого не попвдя?

Опять переворачиваешь с ног на голову. Твой вопрос , вообще появился после того как шел разговор, что кто то там должен идти и за других работать. Я знаю что у тебя память коротка очень, ну это лично твоя беда.
По поводу суешь нос, ну так это твоя прерогатива на форуме, быть везде затычкой, в кажной теме по поводу и без повода.
Ну и про то что я учу кого то, это откуда у тебя такие доводы, опять по себе других судишь ?
Врач конечно может подметать, но что бы дворник стал врачом и по твоему уразумению немедленно, это уже из очередного раздела бреда. Не забывай, как ты преподносишь тут свое видение ситуации. Что бы все шли немедленно и меняли тех, кто не качественно выполняет свою работу. Вот как то так. Без подготовки, обучения и прочего. Так шта не надо тут про сливы писать. Это когда тебя прижимают в ответ, на твои ответы, ты начинаешь заднюю включать, юлить, выкручиваться и пытаться сохранить хоть какую то мину, при плохой игре.
Цитата:
112:
Многие у нас работают не по профессии

Я тоже, и мне она нравится, все устраивает. Зачем я должен в своей жизни что то менять из за нерадивых людей. Ты коль предлагаешь это делать тем кто критикует, начни тогда с себя. Опыт есть поди, иди просто в дорожные рабочие, там ума много не надо, что бы бросать и кидать песок, щебень, асфальт. Главное выполняй это качественно и потом можешь памятную табличку еще поставить, этот участок дороги делал 112. И все проезжающие по ней и радуясь отличному участку, будут дань и почести тебе отдавать
Профайл

* 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Врач конечно может подметать, но что бы дворник стал врачом и по твоему уразумению немедленно, это уже из очередного раздела бр

Господи!
Да это везде сплошь и рядом, че сливаться то опять?
В молодости многие дворниками и разнорабочими были, и что, это пожизненная какая то профессия?
И чо с себя начинать?
Я не критикую ни дорожников, ни врачей, так понятно надеюсь?
Все вы ходите и критикуете, нет чтобы качество своей работы показать, нет же, легче на других указывать..
Профайл

* Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи!

Аллилуйя :lol:
Цитата:
112:
Да это везде сплошь и рядом

Канешно, вчера он двор мел, сегодня выписывает рецепт больному пневмонией. Хотя, хм, а ведь ты кажется прав.
:-) Если дворниками заменить некоторых врачей, думаю разницы многие и не заметят. ( как раз такие ведь и подвергаются критике) . А вот наоборот, мне кажется возможно, они и двор то подметать будут плёхо.
Цитата:
112:
В молодости многие дворниками и разнорабочими были

С ручника снимись, речь шла о немедленной замене. А что бы она была полноценной и качественной, для этого нужен не один год обучения. Даже брусчатку ложить и то уметь надо, что бы она через полгода не начала проваливаться, край через год. А ведь это у нас сплошняком и рядом.
Цитата:
112:
Я не критикую ни дорожников, ни врачей, так понятно надеюсь?

Как это не критикуешь, ты тоже переодически недовольства чем то высказываешь. Не всегда же нурлыкунишь. Или мне тоже как за бывалым, ходить рыться в ваших грязных постах и выискивать факты ? Уволь. У вас память коротка, а я помню, что так оно и было. Ты тоже хаял иногда, всяко разное ))
Цитата:
112:
Все вы

А что, качество моей работы может показать? Думаешь, те кто плохо работают сразу изменяться, совесть начнет грызть и они засучив рукава начнут по стахановски трудиться. Не верю. А вот критика тем и хороша, что без нее бы уже давно остановилось всякое нормальное развитие общества. Критика полезна. И это уже давно доказанный факт.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: 112, Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 2
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх