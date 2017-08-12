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≡ Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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§ Ваш земляк
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Ваш земляк


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Сообщений: 1116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
чередное нытье..
Автор сам думаю лучше бы сделал?

Знатно лизнул!Цитата:
Горе от реформ для села:
Много вопросов по поводу того, как проходит газификация населенных пунктов. По какому принципу выбирают населенные пункты для газификации? Бывшие совхозы восстанавливать слабо? Деньги на развитие сел же выделяются. До сих пор ни один аким, даже пальцем не пошевелил в этом направлении! Почему бы не произвести ревизию земель сельхоз назначения, четко определить границы пастбищ, сенокосов, решить проблему с водой на селе, с учетом того, что надо скотину поить. Имею в виду, зимой на селе проблемы с водопоем скотины, т.к., вода платная, а значит и держать хозяйство не выгодно, то ли за себя за воду платить, то ли за двух коров. Ведь село превр-сь в кладбище мертвых и живых мертвецов!


Аплодирую! Вот кто действительно задал вопросы не в бровь, а в глаз!!!
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Арман Козыбаев
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не совсем могу одобрять, как делают улицы, но признаю, что все-таки делают. И в этом году заметил, что очень много улиц в частном секторе заасфальтированы. На самом деле у нас в городе куча недостатков, но я бы лично не ставил все это в вину акиму или каким-то другим руководителям. Вот когда сделают окончательно, можно будет судить и о том, как стадион отремонтирован, и как в итоге улица Абая будет выглядеть. Вчера ехал с дачи, начало проспекта уже более менее становится приглядным

Гость
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 15:25
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* 112
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:27
Комментарий проходит проверку.
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