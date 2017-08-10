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§ NG.kz
Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учетом указанных приоритетов, 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов - на педагогические, 2 682 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарныеспециальности, 3150 грантов – на медицинские специальности и т.д.
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серик
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...




Отправлено: 10.08.17 - 17:22
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но тем не менее правообладателями этих грантов являются выпускники из южных регионов страны, говорю не по наслышке , у друзей дочь -отличница так и не попала на грант
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вопрос
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...




Отправлено: 11.08.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
русским дают гранты?

§ Victor Yang
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9014
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
у друзей дочь -отличница так и не попала на грант

Тут либо такая "отличница", либо специальность с малым количеством гос.заказа вроде юристов-экономистов-бухгалтеров. Или и то, и другое.
Профайл

Хе
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...




Отправлено: 11.08.17 - 10:08
Комментарий удален модератором.

Айнур
Re: Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в...




Отправлено: 12.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя дочь набрала 121 балл, выбрали факультет иностранный язык: два иностранных языка ,но так и не получили грант. По РК выше 120 баллов всего около 5000 человек. Будут ли наши системы работать спра
ведливо?
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