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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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§ Сергей_я
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого не открывается ссылка, то после перехода по ссылке убираем в конце тэг </p>
Все верно сказано. Кроме дорог не видно вообще каких-то улучшений. Забыли сказать про повальное выпиливание деревьев на улицах и во дворах.
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Читатель 1
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так так...огорчительно)), статья, как рекомендация к увольнению)))(ну а что?: "по Сеньке и шапка")

гость
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одна Абая в стиле конца света
на все лето погасила его в глазах людей.
давай, ауезжай.
выше уровень конечно чем у курочкина,
имеет возмоможность трасферты привлечь,
но распорядиться ими- не может.
на мелочи, ка Кулагин на розетки, вообще внимания не обращает.
брусчатка провалилась на 25- н , кабеля торчат, бардюры трескаются.
всегда с закрытым ртом, ни улыбки не разочарования- это о многом говорит.

* 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное нытье..
Автор сам думаю лучше бы сделал?
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для замечания
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Так так...огорчительно)), статья, как рекомендация к увольнению)))(ну а что?: "по Сеньке и шапка")

Некоторые тут з цифирных кипятком в экстазе писались,а вонона чо....

§ pmkz
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
pmkz


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне, так пусть пускает. По крайней мере видно, что деньги идут на город, а не как раньше, деньги шли, Алтынсафы и прочие Метрополи росли, а для города делалось чуть меньше чем ничего.
Пусть весь город закатает в асфальт, частный сектор станет человеческим, а не помойкой, где после дождя на джипе страшно ехать. Дома красят, молодцы, зимой и так депресняк, а страшные, серые многоэтажки веселья не добавляют. 6 млн на дом, это не много, уж поверьте. Промальп, фасадная краска, и прочее стоит очень и очень дорого. Я бы сказал, что это дешево и скорее всего экономят на краске, которая потом выгорит. стандартная панельная пятиэтажка, по наружке в среднем 3000 кв.м. если работа маляра стоит на "земле" 1000, то промальп стоит 2500-3000. плюс краска замазка... т.ч. 6 млн, это очень мало.
Макдоналдс, и прочее пусть строят, это не городские деньги, а частные. Террористы не проблема акима, это проблема КНБ, и от их работы зависит будут они тут или нет.
Единственное, что лично мне не нравится, это траты на говнофутбол. Тобол это позор области, лучше бы вложили деньги в другие виды спорта, где мы всегда сильнее. Бокс, полиатлон, лыжи, тяжелая атлетика. А не в кучку уродов с кривыми ногами.
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гость
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
Единственное, что лично мне не нравится, это траты на говнофутбол. Тобол это позор области,


все вроде по теме , но это..
давай на на трекшинмекшин или как он.
а похудеть на природе бегая прыгая а не перемещаясь на 200 м на джипе не пробовал?
гавнотрекш - с этим соглашусь.
поиграй в футбол, сходи на футбол, сбрось эмоции , добавь андреналина.
про хоккей не хочешь?

* Обликоморале
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо и правдиво девушка пишет, не первый раз её читаю.
Вложения в город, конечно хорошо, только лишь бы они в очередной раз не оказались пшиком.
Закатаный асфальт, так же через два года раскатается, уже сейчас это заметно, по качеству выполненных абы как работ.
Про краску..
Цитата:
pmkz:
скорее всего экономят на краске, которая потом выгорит

И станет еще страшней выглядеть, чем до этого было . Откуда тогда позитив и радость ?
Да и вообще, большинству населению с проблемой как дожить до след. зарплаты, реально наплевать как эти дома выглядят.
А так вполне нормальная и реальная критика, очередного свадебного генерала, которому главное " освоить" и с победным рапортом отчитаться, типо смотрите, не зря я штаны в своем кресле протираю.
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Арман Козыбаев
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я если, честно и за ремонт стадиона, ну наверно, так как сам хожу на футбольные матчи с 1983 года уже. Также я был сторонником гранитных бордюров. Ну может, конечно, их установить было бы лучше по всему центру, парках и т.д. где пешеходы ходят

гости
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акима алтынсаринского района нельзя было переводить в область, ты Архимед сам это поймешь да поздно будет

Горе от реформ для села
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все предыдущие акимы, что то делали для города... Достаточно вспомнить как впервые появились в центре брусчатка, кто ее производил? Не под бизнес ли родственников все эти новшества? Кто то землей увлекался... Кто то через фонд наш город бомбил! Доказательством тому - посадка замов и даже акима города со всей командой. Конечно, первые чистенькие, но что то подсказывает, что без их ведома ничего не делается. Т.к., имея такой аппарат аким области просто не может не знать то, чем занимается подчиненный! Теперь эти бордюры. Я специально останавливался и осматривал те бордюры, которые меняли по пр. Абая , это отличные бордюры были! Нет, надо чтобы они теперь стали красными... Да и проспект не надо было полностью ворошить, в большинстве асфальт был ничем не хуже того что положили. Много вопросов по поводу того, как проходит газификация населенных пунктов. По какому принципу выбирают населенные пункты для газификации? Бывшие совхозы восстанавливать слабо? Деньги на развитие сел же выделяются. До сих пор ни один аким, даже пальцем не пошевелил в этом направлении! Почему бы не произвести ревизию земель сельхоз назначения, четко определить границы пастбищ, сенокосов, решить проблему с водой на селе, с учетом того, что надо скотину поить. Имею в виду, зимой на селе проблемы с водопоем скотины, т.к., вода платная, а значит и держать хозяйство не выгодно, то ли за себя за воду платить, то ли за двух коров. Ведь село превр-сь в кладбище мертвых и живых мертвецов! Нашальники правда, вы же приезжаете в села только на похороны кого-нибудь, или согым урвать. Конк-с проектов развит. сел где?

§ bgb
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3627
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю, что проблема в том, что руководят всем, оглядываясь на "верха". при этом нормального опыта руководством коммунально-бытовой сферы нет ни у кого!
все районные все акимы пришли с колхозов или каких-то других сфер, опыта набраться было негде.
если убрать любого акима, то картина существенно не поменяется, только исчезнут отчетности. не секрет, что почти все они работают так, чтобы красиво отчитаться, а получается, что просто плывут по течению.
"не ломайте налаженный механизм!" - наверно, говорят им.
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Ujcnm
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ругал в свое время "святого" Серегу всякими словами.
А теперь, сравнив с его преемниками, требую восстановить фреску на рудненской церкви! Воистину святой оказался )
Всего три более менее нормальных акима - "Честный", "Агашка" и "Святой".
Маловато для области

§ сайлау курманов
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2052
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не лезу в то что не понимаю или не знаю , однако почему ежегодно из года в год асфальт с центральных улиц сначала вышкребывают , вывозят за город и через месяц обратно ложат , неужели другие улицы на столько идеальны , что на них вообще нет никакого внимания , с этим что можно делать ?
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