Обликоморале Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3445

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 А кто то, где то, говорил, что у нас народ только ломать и пакостить может. Кстати это уже не первый и не последний двор в Кустанае, где люди своими силами приводят его в порядок, иногда как в данном случае с помощью ПКСК. В некоторых дворах просто ремонтируют, красят и восстанавливают обветшалое от времени игровое оборудование, футбольные поля и просто устраивают клумбы рядом с подъездами.