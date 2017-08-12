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§ NG.kz
Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает Роспотребнадзор, на специально открытую горячую линию поступило уже более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время пребывания на курортах Турции. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.
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ответка
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 12:29
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Европе какие то проблемы с яйцами.
В целом ряде стран Евросоюза из розничной торговли были отозваны сотни тысяч яиц.Яйца, зараженные химикатом фипронил. Зараженные инсектицидом куриные яйца попали в 15 государств, том числе вне ЕС, сообщили в Еврокомиссии. И уже говорят до Гонконга добрались.
ЗЫ :
Дракоша, ты там теперь про яичницу забудь на время.
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§ drakon
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В целом ряде стран Евросоюза из розничной торговли были отозваны сотни тысяч яиц.

Только у нас было отозвано 10 000 000 штук.Отправят вам на ярмарку.Цитата:
Обликоморале:
Дракоша, ты там теперь про яичницу забудь на время.

Я я перед покупкой,проверяю их. 1 раз в 2 недели,тест делаю,бнсплатный... :lol:
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* Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправят вам на ярмарку

:-)
И кто то после этого еще будить говорить, что Европа добропорядочна ? :-o
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* Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, сейчас самое то, на яйцах в Европе сделать бизнес. Жас Канатовские там пойдут на ура, как экологически чистые.
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§ Сергей_я
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправят вам на ярмарку

да полно менее благополучных стран, где за копеечную цену никто не будет замарачиваться с проверкой яиц на химикаты.
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* 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня уже пятый знакомый рванула в Турцию семьей, все жЫвы..
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пэтрирт
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здря уволили сан.врача Онищенко - тот умел нагнать жути , Станиславский ему бы рукоплескал ! Нынешние власти даже близко с Онищенко не стояли

* 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще лучше самим еще тут провести лето, отдохнуть с шашлыком, милое дело..
Кто то из форумчан отдыхал, кроме уида и Доры на природе?
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1
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 14:42
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 14:44
Комментарий удален модератором.

2222
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А вообще лучше самим еще тут провести лето, отдохнуть с шашлыком, милое дело..

Вы путаете разовый отдых, максимум с 1 ночевкой, на полноценный, который занимает от недели и больше
Сможете подряд неделю сидеть под деревом на каком-нибудь озере или речке и есть шашлык с водкой или пивом?

[Исправлено: Сергей_я, 12.08.2017 - 14:54]
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Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 12.08.17 - 15:04
Комментарий удален модератором.
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