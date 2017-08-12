Цитата: 112:

А вообще лучше самим еще тут провести лето, отдохнуть с шашлыком, милое дело..

Вы путаете разовый отдых, максимум с 1 ночевкой, на полноценный, который занимает от недели и больше

Сможете подряд неделю сидеть под деревом на каком-нибудь озере или речке и есть шашлык с водкой или пивом?



[Исправлено: Сергей_я, 12.08.2017 - 14:54]