Есть информация о том, что государство взялось наводить порядок в крайне непрозрачном секторе экономики, где стопроцентно рулят частные компании.

Несоответствие объемов зерновых запасов, которые заявляет Казахстан, реальным - проблема давняя и очень плохо влияющая на деловую репутацию страны,