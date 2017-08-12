Обликоморале Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3438

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:43 А в Европе какие то проблемы с яйцами.

В целом ряде стран Евросоюза из розничной торговли были отозваны сотни тысяч яиц.Яйца, зараженные химикатом фипронил. Зараженные инсектицидом куриные яйца попали в 15 государств, том числе вне ЕС, сообщили в Еврокомиссии. И уже говорят до Гонконга добрались.

ЗЫ :

Дракоша, ты там теперь про яичницу забудь на время.