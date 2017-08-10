NG.kz И снести «Набережные Челны»...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:37 Начнем с улыбкой: история не припомнит, чтобы когда-нибудь депутаты областного маслихата, собравшись вместе, столь пристально разглядывали рулон туалетной бумаги. Все потому, что производится этот товар в Костанайской области. Директор ТОО «Тriera KZ» Игорь ПИРОГ сказал, что в следующий раз постарается показать бумажные полотенца собственного производства. Дело было 8 августа. Члены рабочей группы облмаслихата на выезде готовились к очередной сессии.

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