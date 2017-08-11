/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29230
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народные новости" о том, что 31 июля на территорию предприятия, расположенного на улице Дощанова, ворвались собровцы, на сайт ng.kz приходили несколько раз. Сейчас «НГ» располагает информацией о причинах проведения силовой акции.
Читать новость

§ seroff
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 11.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столько лет в Иволгу ни кто не лез,а теперь взялись? Значит это кому то нужно очень.100% передел, будет тот же частник ,только с крышей попрочнее на данный момент.
Профайл

Семен
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
столько лет в Иволгу ни кто не лез,а теперь взялись? Значит это кому то нужно очень.100% передел, будет тот же частник ,только с крышей попрочнее на данный момент.

куда еще прочнее крыша, только господь бог.

глас народа
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 19:51
Комментарий удален модератором.

Дима
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А проверьте тех кто экспо занимался и остановки ставил

Қайрат
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ХХХ:

Государство плохой менеджер

§ Ваш земляк
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, над Васей закапало?
Профайл

nemes
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть информация о том, что государство взялось наводить порядок в крайне непрозрачном секторе экономики, где стопроцентно рулят частные компании.
100% ! Карл!! Частная собственность! Карл!!







Цитата:
Несоответствие объемов зерновых запасов, которые заявляет Казахстан, реальным - проблема давняя и очень плохо влияющая на деловую репутацию страны,
Ну так и должно случится,когда ГОСУДАРСТВО,в лице акимов,мазу тянет:отчёты акимов о посевных и уборочных. Не так давно и Архимед (наш,не сиракузский) МЫкал:мы посеяли,мы пожали,мы смололи. Мельники мля!

nemes
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
куда еще прочнее крыша, только господь бог.

Бог не фраер,он в земные тёрки не вмазывается. Ну а рейдерство,как смертный грех,Библией не осуждается. Всё это дела наши скорбные. :lol:

Асхат
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 04:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане учет зерна можно обеспечить с точностью до одной тонны за один месяц и при этом не затратив на это никаких денег

земляк
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да какое рейдерство) )) Вопрос стоит о продовольственной безопасности. Чего завтра жрать будем? Имидж зерновой державы трещит по швам + долги банкам. Холдинг расформировать. И вернуться к системе советских колхозов- совхозов.

земляк
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока не было крестов... гендира закрывать срочно надо. Пока он за границу не свалил. Ген. прокуратура проверила бы еще наших судей на предмет законности в отказе дачи санкций на выезд. Кого то за адм.штраф не оплаченный не выпускают. А тут...

§ Обликоморале
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
Ну так и должно случится,когда ГОСУДАРСТВО,в лице акимов,мазу тянет:отчёты акимов о посевных и уборочных.

Самое что интересное, это тот же самый "совок", только в самом наихудшем его проявление.
Профайл

nemes
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земляк:
Чего завтра жрать будем? Имидж зерновой державы трещит по швам +

Ну так мы всё ЭТО время (как советское иго скинули) только имиджами и питаемся. Сейчас вот ЭКСПУ хаваем.
П.С.
Бизнесс,если кому невдомёк,ДОЛЖЕН!!! о собственной выгоде думать,а не о ПОНТАХ государства!

nemes
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
это тот же самый "совок", только в самом наихудшем его проявление.

:lol:
Нет аморалис,это "...зона,зона
без озона
всесезонно..."
:lol:

§ Обликоморале
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:

Ну кажный по своему видит, некоторые этому просто умиляются и считают, что вот он рай земной хабария.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon, Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх