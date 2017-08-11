sali Re: Казахстанские работодатели смогут получать персональную... #3







Отправлено: - 09:41 я бы не хотела бы чтоб в мою базу кто то заглядывал что я имею чего нет, и потом ведь один узнает и другим разнесет, а люди завистливые есть. Да и что за наем на работу по статусу? Не честно , кто то молод и ни чо не имеет пока ему как значит его не возьмут на работу? Будут разделять людей по статусу кто что имеет- это не правельно я то же хочу узнать что имеет мой работодатель пусть то же свою базу мне откроет.