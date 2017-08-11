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§ NG.kz
Украли электродвигатели с пяти водокачек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители сел Ленино и Черняевка Карасуского района остались без летнего водопровода в разгар сезона и преддверии созревания урожая.На водокачках, обеспечивающих население водой в летний период времени, были украдены электродвигатели. Кража была совершена около недели назад, причем крайне нагло.
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ди
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек




Отправлено: 11.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
свои же и уперли

Всем общий
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек




Отправлено: 11.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
свои же и уперли

Голод заставил.

§ Доктор СИЗО
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие хозяева.... с дачных обществ насосные не раз укомплектовывают....вил нет что ли у крестьян???
Профайл

тебе отдельно
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек




Отправлено: 11.08.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем общий:

Голод заставил.

Чет никто от голода не умирает да и сельчане к воровству не обращаются, кореньями подножным кормом не питаются, а вот эти воры и провоцируют потерю урожая. Это такая цель у людей "легкие" деньги, легкое веселье после. Таким ворам надо еще и срок шить, помимо воровства, диверсию на жизненно важном объекте, подсчитать примерные убытки от засыхания огородов.

Владислав
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек




Отправлено: 12.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тебе отдельно:
Чет никто от голода не умирает да и сельчане к воровству не обращаются, кореньями подножным кормом не питаются, а вот эти воры и провоцируют потерю урожая

а не окажется так что это дети тех сельчан, решили покутить, начнут судить, а там окажется что это дети половина села, во будет стоять рев, будут и обвинении ментов что навесили и судьи не так посудили, вот увидите этим и окончиться, были уже такие случай.

продолжение
Re: Украли электродвигатели с пяти водокачек




Отправлено: 12.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот то же так в Тарановском районе обратился житель села что украли общественное на другое утро его сына менты вытащили с кровати и забрали оказалось он со товарищами украл, вот вой стоял по деревне.
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