Цитата: тебе отдельно:

Чет никто от голода не умирает да и сельчане к воровству не обращаются, кореньями подножным кормом не питаются, а вот эти воры и провоцируют потерю урожая

а не окажется так что это дети тех сельчан, решили покутить, начнут судить, а там окажется что это дети половина села, во будет стоять рев, будут и обвинении ментов что навесили и судьи не так посудили, вот увидите этим и окончиться, были уже такие случай.