Цитата: Серый волк:

Африка у дураков не наказуема!

А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.

помню по молодости работал, бетонщиком на стройке, так всегда этот строительный мусор закапывали, помню привезут в конце рабочей смены бетон, так по команде прораба ее куда нибудь в лощиночку вывалит и сверху булдозером пригорнут, верхним слоем, так же и с другим мусором, вроде ничего нового, приемственность поколении.Цитата: Серый волк:

Гы кстати, если каждый житель города сбросится всего по цене проезда на автобусе, то можно будет нанять нормального мэра в Германии, который будет делать всё как полагается в

а не будет потом как на Украине?