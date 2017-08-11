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≡ Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемых должностей, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается. Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза".
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§ Обликоморале
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну а чо. нормально. По мужски, тут я целиком и полностью поддерживаю Марика. Эту практику надо бы вообще ввести в гос. органах. Вот вам где произойдет настоящая чистка рядов. Вы представляете сколько там сейчас по сути друг друга ненавидящих, стучащих и подсиживающих ? А так раз, махом сколько всего проясниться и выяснится, кто, как, кого, за что. А сколько потом истины вскроется из их жизни. Вау. :-)
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§ сайлау курманов
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.08.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
совсем недавно у кого то из этих отмечали годик сынишке, так у меня в коттедже была крупная разборка подобно этой , разбили большое зеркало в прихожой ,всю ночь гоняли друг-друга по улице,кричали во все горло: убью, зарежу!!!а как только стало светать успокоились и дальше стали гулять, правда пришлось скорую вызывать , вроде зашили , весь перебинтованный ходил , а жены утром кровавые лужи вымывали, моя жена сильно их ругала , но жаловаться руководству не стали....
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ujcnm
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 09:33
Комментарий удален модератором.

с т
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как мужики вышли..


ты "мужик"?
ты сизый голубь.
не баклань .
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