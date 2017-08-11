Обликоморале Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3431

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:58 Не, ну а чо. нормально. По мужски, тут я целиком и полностью поддерживаю Марика. Эту практику надо бы вообще ввести в гос. органах. Вот вам где произойдет настоящая чистка рядов. Вы представляете сколько там сейчас по сути друг друга ненавидящих, стучащих и подсиживающих ? А так раз, махом сколько всего проясниться и выяснится, кто, как, кого, за что. А сколько потом истины вскроется из их жизни. Вау.