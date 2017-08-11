Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4817





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3431

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:43 Утра страна...

Смотрю пациент успокоился ?

Хотя в одной теме, не понимая сути спора, опять затычкой в бочку полез. Ну да ладно, этого уже не отнять тут у некоторых. Прощаемо.

****************

Алиса, ну нельзя не которым сало. Религия не позволяет. Не нано человека добивать в конец ))))