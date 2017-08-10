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§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
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§ Доктор СИЗО
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там десантники ходят по фонтанам и разбивают все что можно головой?
Или дворовая пьянь с сигаретами сидит на детских площадках по вечерам и вырывает карусели с корнями?
Ну спроси у него, как там у них с этим..

-тюрьма им светит за такие делишки....силезские рудники....и наших туда нужно срочно отправлять эшелонами по квоте...что ни говори, адольф был мудрый дядька...понимал душу человека...
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Трэвэл
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворничиха??? Это кто? "НГ", ну вы даете))) Цитата:
в теме:
НУ у нас так всегда.
Главное открыть, показать, себя похвалить, отчитаться, освоить средства.

А в чем проблема, ну давайте вы сами откроете, покажите, похвалите себя через "НГ", какие вы молодцы, двор в порядок привели... может, и медальку получите. Нет среди вас таких, а? Только и можете чужие деньги считать.

ГостьЯ
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПКСК у нас реально обнаглели, ничего не хотят делать, только и могут спихивать на акимат. Что тогда в их компетенции? Деньги чтобы жители им платили за просто так, что они есть, или как? Считаю, что ПКСК должны отрабатывать свое существование, а председатели - грамотно подходить к решению проблемы, а не воровать.

§ Ольга Колоколова
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2197
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 11.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дворничиха??? Это кто? "НГ", ну вы даете)))
Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском, активно употребляющееся в русской литературе. Есть в словаре Ушакова, Академическом, Ефремова... Не жаргонизм ни разу. Дворничиха - значит женщина дворник. Если б употреблено было в информации (вне цитаты), я бы с вами согласилась. А в авторской статье, написанной хорошим эмоциональным языком (что за Надеждой Ковальской водится) - вполне у места. Но за внимание спасибо)
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Директор Пляжа
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Чужие это чьи? Изволь сказать.
Насчет хвалить себя, ну так это как раз ваша стезя. Нарцисизм называется, таких на форуме достаточно болтается. Нормальные люди, дело делают, в отличии от некоторых, а не языком болтают и думают что свои дешевым сарказмом всех уделали.
Проблемы то как раз у тебя, акимата и пкск, в том что ты фигню пишешь почем зря, а они свои прямые обязанности, через рукава исполняют.

§ 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5572
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тут ващпе тебя послушаешь, все кто критикует тех ,кто по должности своей недоброкачественно выполняет свою работу, должны идти заместо них в дорожники, полицию, власть, врачей и т.п. Замечательно. Чудесно. Грамотный подход к решению вопросов. И наверно все изменится вмиг ?

Разумеется изменится..
Ты свою работу делаешь хорошо?
Ну расскажи кем работаешь то, если она у тебя качественная, посмотрим..
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* Серый волк
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском,

Самая забавное, что у нас "дворничиха" окажется как правило зашуганным мужчинкой из средней азии в спецодежде из дешевых синтетических заменителей ткани. :lol:
Но в отличии от ваших воришек, разворовавших одну программу и прокукаревших про другую, каждая площадка имеет паспорт, в котором прописаны правила пользования, ответственная организация за содержание, адреса и телефоны ответственного и куда звонить в контролирующие органы. Если бы это просто висело на стенде у каждой площадки! Этим активно пользуются горожане, а технадзору хвосты так накрутили, что они на звонок по поводу нарушений на детской площадке чуть не с сиреной несутся.
Да и прописано у них чуть не ежедневно проверять и маршрутная карта проверки к которой фото обследования и протоколы нужно при каждом обходе.
От этого дворники азиаты зеленеют, и песочек готовы назад пылесосом собирать раскиданный за детьми. Они бы не работали, но не могут.

А у вас явное такое очередное распиливание бюджета на программах!
Распилили сумму, а дальше трава не расти! Наплевать всем, глубочайшим образом и на город и на людей и на деньги государства, которые уже освоены и их в карман не положить.

Я вот только понять не могу, это действительно настолько некомпетентные люди в управлении городом и областью, что не в состояни просто организовать элементарнейшую работу?
Или у них просто установка такая бабло прокачивать не важно через что и как?

Ну уже до явно смешного. Любой ребёнок, кроме 112-го сообразит, что если делается, то нужно следить за качеством поставок и умным монтажем, а после у каждой площадки должен быть ответственная структура. Ибо любая бесхозная ценность в обществе дикарей будет раздестроена очень быстро.

Специально чтоб потролить деградировавших чинушек:
Вот такая площадка. Снята кстати за день до выхода этой статьи :-)


бе-бе-бе безрукие и безголовые деятели, разваливающие программу за программой, знал бы что будет статья паспорт площадки бы подробно заснял ;-)
Снято где-то в дебрях проходных дворов, у унылых 9-12-16-этажных панельных домов массовой застройки конца восьмидесятых годов прошлого века. То, что у нас примерно равняется 8-9 мкр.

Хотя впрочем как знать, может быть это механизм как с деревьями, если поспиливать за бабло и потом саженцы втыкать без корней в сухую землю, то втыкать за деньги так можно до бесконечности. ;-)

Подозреваю, что оплощадивать разваливающимися детскими площадками занятие ни чуть не менее доходное, чем саженцы без корней и разваливающиеся сразу по ходу реконструкции улиц, остановок и тротуаров.

[Исправлено: Серый волк, 11.08.2017 - 22:02]
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