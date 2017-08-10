Серый волк Re: Новое - это хорошо убитое старое #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8981

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: Ольга Колоколова:

Дворничиха - абсолютно правомерное слово, широко употребляемое в разговорном русском,

Самая забавное, что у нас "дворничиха" окажется как правило зашуганным мужчинкой из средней азии в спецодежде из дешевых синтетических заменителей ткани.

Но в отличии от ваших воришек, разворовавших одну программу и прокукаревших про другую, каждая площадка имеет паспорт, в котором прописаны правила пользования, ответственная организация за содержание, адреса и телефоны ответственного и куда звонить в контролирующие органы. Если бы это просто висело на стенде у каждой площадки! Этим активно пользуются горожане, а технадзору хвосты так накрутили, что они на звонок по поводу нарушений на детской площадке чуть не с сиреной несутся.

Да и прописано у них чуть не ежедневно проверять и маршрутная карта проверки к которой фото обследования и протоколы нужно при каждом обходе.

От этого дворники азиаты зеленеют, и песочек готовы назад пылесосом собирать раскиданный за детьми. Они бы не работали, но не могут.



А у вас явное такое очередное распиливание бюджета на программах!

Распилили сумму, а дальше трава не расти! Наплевать всем, глубочайшим образом и на город и на людей и на деньги государства, которые уже освоены и их в карман не положить.



Я вот только понять не могу, это действительно настолько некомпетентные люди в управлении городом и областью, что не в состояни просто организовать элементарнейшую работу?

Или у них просто установка такая бабло прокачивать не важно через что и как?



Ну уже до явно смешного. Любой ребёнок, кроме 112-го сообразит, что если делается, то нужно следить за качеством поставок и умным монтажем, а после у каждой площадки должен быть ответственная структура. Ибо любая бесхозная ценность в обществе дикарей будет раздестроена очень быстро.



Специально чтоб потролить деградировавших чинушек:

Вот такая площадка. Снята кстати за день до выхода этой статьи





бе-бе-бе безрукие и безголовые деятели, разваливающие программу за программой, знал бы что будет статья паспорт площадки бы подробно заснял

Снято где-то в дебрях проходных дворов, у унылых 9-12-16-этажных панельных домов массовой застройки конца восьмидесятых годов прошлого века. То, что у нас примерно равняется 8-9 мкр.



Хотя впрочем как знать, может быть это механизм как с деревьями, если поспиливать за бабло и потом саженцы втыкать без корней в сухую землю, то втыкать за деньги так можно до бесконечности.



Подозреваю, что оплощадивать разваливающимися детскими площадками занятие ни чуть не менее доходное, чем саженцы без корней и разваливающиеся сразу по ходу реконструкции улиц, остановок и тротуаров.



[Исправлено: Серый волк, 11.08.2017 - 22:02]