Серый волк Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8981

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:07 Цитата: nemes:

Разновидность сюра в кОстанайской транскрипции! У Дали щас усы распрямились!!!

Разновидность сюра в кОстанайской транскрипции! У Дали щас усы распрямились!!!

Но есть же довольный потребитель этой продукции! Марику это нравится! И акимата холоший!

А если не нравися то флешмоб сделай или переделай приди сам.



Гы кстати, если каждый житель города сбросится всего по цене проезда на автобусе, то можно будет нанять нормального мэра в Германии, который будет делать всё как полагается в цивилизованном государстве.

А этим бездельникам можно будет выделить отдельный квартал, (лучше всего где жуликоватый кошмарт вместо кинотеатра) эдакое гетто для тех кому нравится акимат, чтоб они там варились в соусе тех ремонтов которые им очень нравятся, пусть там копают, тротуарят, канализацию меняют с трупешниками и обвалами, и деревья пилят, если ещё найдут.



Есть кто-то против?

