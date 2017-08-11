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≡ Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемых должностей, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается. Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза".
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§ drakon
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11617
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А начальник ДВД,часовщик кажется?... :lol:
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777
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экстремисты

§ 112
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5572
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ножах как мужики вышли..
Ничего страшного тут нет..
Блин, ну трагедию народишко разыгрывает..
Я тоже на Тобол выходил на ножах и предлагал противнику взять любое оружие..
Тут ничего такого нет, слабый проигрывает, сильный живет дальше..
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Vit
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут ничего такого нет, слабый проигрывает, сильный живет дальше

У тебя с головой всё в порядке? Это в конце концов не уличные быдло-разборки, А руководящие должности в системе обеспечения безопасности граждан, их правовых норм, "обеспечивающие" правопорядок и "охраняющие" справедливость. Если для тебя это нормально, то можно не удивляться, тому что происходит на улицах и дорогах... Без комментариев...

100
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это настоящее лицо нашей полиции! Понты, тупизна, быдлота. У нас в городе не лучше. В операх сплошь быдлявый молодняк, кроме бабла и тусовок ничего не знающий и не умеющий.
Цитата:
drakon:

А начальник ДВД,часовщик кажется?

Кстати, да. Как всегда, игра в молчанку.

Vii
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занимая такие должности, человеки должны обладать интеллектом, а не инстинктами приматов. Если и разборки, так или профессионально или цивилизованно. Выводы сами собой напрашиваются...

* Серый волк
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ничего страшного тут нет..

Нормальное оПбщение муШчин?
:-)

Просто понты интерфейсами не сошлись?
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мереке
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Быть Серику Байгонову заместителем!

§ 112
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5572
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
быдло-разборки, А руководящие должности в системе обеспечения безопасности граждан, их правовых

Хех..
Какая разница?
Все мы на работе, в офисе, тут на форуме одни.
Но всех нас объединяет одно - мы мужики в жизни.
И если уш вне работы где то можно кулаками помахать, так нужно еще завидовать, что настоящие мужики еще не вымерли как динозавры..
Чо он, на работе кулаками махал?
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Читатель 1
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нонсенс "аднака"

Жаке
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 11.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет начальником двд. Мереке. Надо Байгонову Серику.

Гость
Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК




Отправлено: 12.08.17 - 00:09
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