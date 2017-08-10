Цитата: Сергей_я:

кстати да. Это еще один большой минус новостроек. Зачем мне их ремонт, который сделан абы как, что б было? Вы сделайте дешевле цену за квадрат, а остальное уже мои проблемы. Пускай там будут стены и максимум проводка. Глядишь и цены были бы более доступными. Но нет, им (застройщикам) так не выгодно. Лучше вложить в отделку сколько то тысяч, и потом продать этот же ремонт раза в 2 дороже.

А теперь плавно возвращаемся к теме вшей на страницах НГ. В России уже давным-давно люди покупают квартиры с нулевой отделкой. В квартиру заведены канализация, электричество, отопление, вода. Всё! Остальное делаешь сам, как тебе хочется! Хочешь - плитку ложи, хочешь - линолеум стели, а хочешь - паркет укладывай! По роду деятельности часто бываю в новых домах, вижу, как стали строить. Более-менее научились углы выводить, чтобы ровные были и стены не заваливались. А в Самаре вообще самая востребованная жилплощадь - однокомнатная квартира. В десятиквартирной секции на этаже 6-7 квартир будут однокомнатными, реже двухкомнатными.