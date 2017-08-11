Цитата: 112:

Тут ничего такого нет, слабый проигрывает, сильный живет дальше

У тебя с головой всё в порядке? Это в конце концов не уличные быдло-разборки, А руководящие должности в системе обеспечения безопасности граждан, их правовых норм, "обеспечивающие" правопорядок и "охраняющие" справедливость. Если для тебя это нормально, то можно не удивляться, тому что происходит на улицах и дорогах... Без комментариев...