|Цитата:
yudjin:
Ну чувствую им некогда..они в нурлыкуне пребывают...
Они бедные, несчастные акимататские наёмные работники! У них то нурлыкун, то жоповозка не с теми номерами приехала! То взятки не дают, то дают не вовремя, то тендеры-шмендеры, не жисть а сплошная каторга Ё-УУУ!
А вы им ещё предлагаете на проваливающейся плитке рядом с дачниками на дурацкой остановке постоять зачем-то!
Им это не понятно!
Цитата:
Дааа, ремонт по закону Архимеда еще долго аукаться будет... причем цивильного вида у этого вылизывания яиц нет... Да там то и яиц нет. Образно говоря предмет обсуждения послали во второсортную бесперспективную ссылку. Не надрыватьсо же на каждой остановке. Святой же был орангутангом затейливым ему дело было до всякой палки, образно опять же говоря.