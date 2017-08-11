Серый волк Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8981

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Цитата: Алиса:

Африку догоним по пустынности и температурности воздуха

Африка у дураков не наказуема!

А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.



Ещё очень полезно задуматься о том, как зимой на этой уродливейшей тротуарине, возведённой явными дебилами, с повсеместно торчащими трубами, опорами, и прочими препятствиями будет вестись расчистка от снега?



Руками?

Очистительная техника так понимаем объехать по обрыву из закопанного строительного мусора не сможет, либо опрокидывание, либо риск поломки.

Так что этот памятник дебилизму естественным образом останется занесённый сугробами.



Впрочем этому акимату не привыкать воровать деньги на очистке города, судя по фото предыдущего зимнего периода их расчистка даже в трёх сотнях метров от ихого вороватого акунаматата месяцами не проводилась. Сугробы на фото были просто феерические, непробиваемые, отрощенные по пояс и явно застаревшие. И это в одном квартале от акунаматата.



Нормальные люди оставили бы в этом месте полосу газона, отступив тротуаром и продумав проезд коммунальной техники зимой. Элементарно бы продумали размещение знаков, опор уличного освещения, сохранение деревьев, да и пешеходам подальше от машин было бы комфортнее. Ну думать головой по всей видимости заказчик тут не собирался.

И так понимаем по ходу ведения этой реконструкции ни о каких "нормальных" людях и речи идти не может.



Никто не хочет спросить как заказчики из этого феерического акунаматата принимали работумана от этого любимого подрядчика?

Или они только откатуманы принимали? Теперь подрядчик покажет жирную дулю и скажет денег брали, ну и гуляйте?



[Исправлено: Серый волк, 11.08.2017 - 18:14]