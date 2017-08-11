/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дерева теперь есть приствольный круг. Он, правда, меньше, чем положено по правилам, но это уже что-то. По крайней мере, будет происходить аэрация на минимальном уровне и тополь сможет получать необходимую влагу.
Читать новость

читатель чукча
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 15:38
Комментарий удален модератором.

!
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наконец-то хотя бы какой то прогресс

§ 112
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
112


(Пользователи)
Сообщений: 5572
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам бы пошел и размуровал..
Странные людишки такие, сами то мимо проходят и еще харкают там наверно..
Профайл

Машенька
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько же деревьев уничтожили...без слез не взглянешь :cry:

чукча
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, Толкиен под опалой

гость
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Вы видели бы: как тяжело ходить с остановки "поликлиники №2" до поликлиники №2. Каждый день столько людей через лужу, грязи и болота перепрыгивая идут лечиться!!! Как никто не видят этого????? Прошу Вас помогите проложить дорожку???

Марат
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой дуралей дерево посреди тротуара посадил?

§ Алиса
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марат:
какой дуралей дерево посреди тротуара посадил?

какой Цитата:
Марат:дуралей
дорогу прокладывает там где деревья растут?

Цитата:
Машенька:
Сколько же деревьев уничтожили...без слез не взглянешь

абсолютно согласна. НА центр (район ЦУМа) вообще страшно смотреть. Особенно, против остановки "ЦУМ" - все деревья выкорчевали, все в плитку загнали - идиотизм, где тень? как в жару ходить? МЫ скоро Африку догоним по пустынности и температурности воздуха. Блин, экологи куда смотрят? :-( :-(
Профайл

* Серый волк
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Африку догоним по пустынности и температурности воздуха

Африка у дураков не наказуема! :lol:
А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.

Ещё очень полезно задуматься о том, как зимой на этой уродливейшей тротуарине, возведённой явными дебилами, с повсеместно торчащими трубами, опорами, и прочими препятствиями будет вестись расчистка от снега?
:lol: :lol:
Руками?
Очистительная техника так понимаем объехать по обрыву из закопанного строительного мусора не сможет, либо опрокидывание, либо риск поломки.
Так что этот памятник дебилизму естественным образом останется занесённый сугробами.

Впрочем этому акимату не привыкать воровать деньги на очистке города, судя по фото предыдущего зимнего периода их расчистка даже в трёх сотнях метров от ихого вороватого акунаматата месяцами не проводилась. Сугробы на фото были просто феерические, непробиваемые, отрощенные по пояс и явно застаревшие. И это в одном квартале от акунаматата.

Нормальные люди оставили бы в этом месте полосу газона, отступив тротуаром и продумав проезд коммунальной техники зимой. Элементарно бы продумали размещение знаков, опор уличного освещения, сохранение деревьев, да и пешеходам подальше от машин было бы комфортнее. Ну думать головой по всей видимости заказчик тут не собирался.
И так понимаем по ходу ведения этой реконструкции ни о каких "нормальных" людях и речи идти не может.

Никто не хочет спросить как заказчики из этого феерического акунаматата принимали работумана от этого любимого подрядчика? ;-)
Или они только откатуманы принимали? Теперь подрядчик покажет жирную дулю и скажет денег брали, ну и гуляйте? ;-)

[Исправлено: Серый волк, 11.08.2017 - 18:14]
Профайл

nemes
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марат:
какой дуралей дерево посреди тротуара посадил?

Разновидность сюра в кОстанайской транскрипции! У Дали щас усы распрямились!!! :lol: :lol: :lol:

§ 112
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
112


(Пользователи)
Сообщений: 5572
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Нормальные люди оставили бы в этом ме

Ну приди, будь Нормальным и сделай.
Это так сложно?
Проще найти в тырнете слово и напечатать?
Профайл

§ yudjin
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.08.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну приди, будь Нормальным и сделай.
Это так сложно?

Заканыч, а ты всё с больной головы на здоровую то не перекладывай.
Поговорку же знаешь: что должен делать пирожник и дорожник...
а у нас по-ходу освоение бабла на проспекте сплошь рукож...ми сапожниками делается...
такого наглого уродского и безалаберного ремонта с кучей геморроя и сикось накось город давно не видел.
Сегодня ступил на остановку СХИ.... это просто верх халтурщины... там тротуары, площадка остановки, подход к остановке все на разных уровнях сделаны.... полоса препятствий ёптитть... причем брусчатка уже плывет.
Газоны в сторону автовокзала жалкое зрелище из кусков бетона, щебенки, песка и земли... Всё наспех закидано, местами выше бордюра и на тротуарах. Помнится при святом акиме, чернозём чуть ли не под уровень граблями ровняли, траву сеяли...
Дааа, ремонт по закону Архимеда еще долго аукаться будет... причем цивильного вида у этого вылизывания яиц нет... сплошное освоение.

Про эти остановочные проклятые зародыши по миллиону уже сколько проклятий кустанайцев было, а акиматовским с рупором из тётки из ленинского пути, всё божья роса. Когда на схи скапливается до пол сотни дачников, в основном пожилого возраста, что им делать в случае ливня, а Тарасов? Я б этих освоителей ради эксперимента пригласил под эти никчёмные сооружения в дождь, ветер и метель... нехай на своей шкуре почувствуют. Ну чувствую им некогда..они в нурлыкуне пребывают...
Профайл

Читатель 1
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на всё это "убожество" и ничему не удивляюсь уже.

* Серый волк
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну чувствую им некогда..они в нурлыкуне пребывают...

Они бедные, несчастные акимататские наёмные работники! У них то нурлыкун, то жоповозка не с теми номерами приехала! То взятки не дают, то дают не вовремя, то тендеры-шмендеры, не жисть а сплошная каторга Ё-УУУ!
А вы им ещё предлагаете на проваливающейся плитке рядом с дачниками на дурацкой остановке постоять зачем-то!

Им это не понятно!
Цитата:
Дааа, ремонт по закону Архимеда еще долго аукаться будет... причем цивильного вида у этого вылизывания яиц нет...
Да там то и яиц нет. Образно говоря предмет обсуждения послали во второсортную бесперспективную ссылку. Не надрыватьсо же на каждой остановке. Святой же был орангутангом затейливым ему дело было до всякой палки, образно опять же говоря.
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 2
Всего: 100

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх