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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи)

Отправлено: - 23:08 Цитата: Ваш земляк:



Кстати, интересно, ты когда нибудь научишься писать не Исходя из того что кто то напишет, которого нужно поддержать как то там, а Согласно только Своему мнению?

Заметил ты то к одному прилипаешь поддакивать против, то к другой, теперь к третьему..

Это тебя как то по человечески самого не Унижает?