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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3427
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пусть покажут тех кто из новостроек хочет переехать в старые дома и наоборот.

Как тебе показать то ? Фото, адреса выложить.
Цитата:
112:
500 долларов не канает..
Только так..

Что ты своего кента то топишь, в новострое сча стока кв метр и стоит. И подается нам идеальным. Вы хоть между собой уяснитесь )))
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§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
што твоим словам, давно уже просто веры нет.

Каким словам, какой веры и кому продался?
По моему тема не о вере и предательстве..
Тема о новостройках, куда стремится всеми силами сейчас народишко..
Господи..
Так троллить то..
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§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как тебе показать то ? Фото, адреса выложить

Покажи, сколько хотят в новостройки..
Я например так же хочу..
Покажи как их раскупают и кто, для наглядности и примера..
Очень познавательно будет посмотреть..
Цитата:
Обликоморале:
новострое сча стока кв метр и стоит. И подается нам идеальным

Что идеальное?
Не путай бюджет и идеальность, кого там топлю и с чем, не знаю.
Бюджетка, арендные, там меньше денег.
Тот что в парке Победы стоит, по 1300 у.е квадрат, был там и опрашивал жителей его, кто из них хочет в равноценную по квадратуре хрущевку?
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3427
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как хвалят новострой
а тут даже бк-строю досталось.
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Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :

и это всё? А на вторую часть кто будет отвечать? Прапрапрадедушаа Маркс?! :)

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Господи..
Доступное жилье сравнил и?
Десяток семей нашли там в вентиляции что то, трубка домофона не так стоит, на улице дождь и как следствие грязь, потому что он вселился сюда раньше времени..
Ты пройди в ПКСК и на хрущевки там тысячи жалоб!
Сравниваешь несравнимое..
И жалобы там системные, отопление, крыши, та же вентиляция, балконы и такая же грязь на улице..
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§ Ваш земляк
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
кстати да. Это еще один большой минус новостроек. Зачем мне их ремонт, который сделан абы как, что б было? Вы сделайте дешевле цену за квадрат, а остальное уже мои проблемы. Пускай там будут стены и максимум проводка. Глядишь и цены были бы более доступными. Но нет, им (застройщикам) так не выгодно. Лучше вложить в отделку сколько то тысяч, и потом продать этот же ремонт раза в 2 дороже.

А теперь плавно возвращаемся к теме вшей на страницах НГ. В России уже давным-давно люди покупают квартиры с нулевой отделкой. В квартиру заведены канализация, электричество, отопление, вода. Всё! Остальное делаешь сам, как тебе хочется! Хочешь - плитку ложи, хочешь - линолеум стели, а хочешь - паркет укладывай! По роду деятельности часто бываю в новых домах, вижу, как стали строить. Более-менее научились углы выводить, чтобы ровные были и стены не заваливались. А в Самаре вообще самая востребованная жилплощадь - однокомнатная квартира. В десятиквартирной секции на этаже 6-7 квартир будут однокомнатными, реже двухкомнатными.
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3427
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Усе, по теме что хотел, то и сказал, дальше не вижу смысла толочь воду в ступе.
И опускаться до уровня "одаренных".
Можете базлать и дальше.
ЧСВ в своих глазах поднимать и тешить своё ЭГО, может это и есть ваше счастье виртуальное и спасение от неустроенной реальной ;-)
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Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

а Экспо то у нас Цитата:
Бюджетный
вышел :lol: :lol: :lol:
к слову так сказать... из этого мем просто божественный. Бюджетность заиграла новыми красками

§ Ваш земляк
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

У Бывалого так - в огороде бузина, а в Киеве дядька. Неужели возникает желание доказывать что-либо этому неандертальцу?! Вся жизнь его - сплошной троллинг!
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§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анонимные ссылки или жалобы, написанные конкурентами..
Ну ну..
Вместе нужно пройтись и поопрашивать их, пойдут ли они на равную по площади хрущевку в этом же районе?
Ну если Жана Кала, то рядом в дома по Алтынсарина у Березки?
Ссылками битыми он научился распоряжаться..
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