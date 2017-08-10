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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Все просто
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Главное рядом с таким домом не стоять, а то или фасад на голову упадет или балкон обрушится (крохотный, кстати, суперудобный)

Факты, факты! Повторяю - дома стоят по 60 - 70 лет и простоят еще не один десяток. Как ты считаешь весомый аргумент? Вот балконы хоть и не большие но они вписываются в архитектуру всего строения. А теперь скажи ка мне, почему стоимость сталинки при равных условиях, больше новостройки.( неоспоримый факт). Цитата:
Бывалый:
ну и перекрытия в сталинках деревянные - отдельная прекрасная пестнь.

И что, какой при этом дискомфорт. Шумоизоляция то на уровне в отличии от новостроек.
Просто ты не хочешь признать, что сейчас строят не строители, а ремесленники - вот и все.

ламер
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:26
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Бугага.
Ну хватит смешить ужо своими ответами, не только мне , но и остальным своим оппонентам.
Цитата:
Бывалый:
Так даже в сказках не бывает...

Хошь сказать СССР сказкой был, тогда практически все бюджетное жилье строили. Кооперативного было мало, да ионо мало чем отличалось от бюджетного.
Цитата:
Бывалый:
То есть все-таки новострой лучше сталинок, так?

Я в отличии от тебя, не смотрю постоянно однобоко. Если качественно построено, с хорошей планировкой, то почему и нет. Глупий у тебя по сути вопрос в общем то. Ты где сейчас практикуешь то, на каких форумах. На школоте и студентусах поди где ? :lol: Цитата:
Бывалый:
А то *здеть-то без подтверждения можно что угодно

Что ты и постоянно делаешь.
У меня память знаешь ли хорошая и ты утверждал, что ветхого жилья в Астане уже все снесено давно. Тем более к Экспо.
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сапар:
в подъезде грязно, воняет кошачьей мочой, канализацией,

Шикарный аргумент, подобное может быть в любом подъезде, где люди свиньи живут. Не зависимо от года постройки. :lol:
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1
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а где в Кустанае построены такие дома (см. фото)??? Или это фото Москва,Ебурга,Тюмени, Уфы, Перми, Самары,Омска????

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю некоторые вообще не понимают о чем тут речь..
Пусть покажут тех кто из новостроек хочет переехать в старые дома и наоборот..
Если качественно и нормально строить за нормальные деньги в тысячу долларов за квадрат, то отстроить можно хорошее жилье..
500 долларов не канает..
Только так..
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Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Хотелось бы посмотреть хотя бы на один высотный кран отечественного производителя.

Зачем нам отечественный производитель высотных кранов?
Для чего?
Чтобы собирать 1 кран раз в пятилетку?
Это кустарщина какая-то а не производство будет.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Факты, факты!

Ну ты пойди и посмотри на их обвалившиеся фасады и на ладан дышащие балконы, вот и будут тебе факты.
Ты не в курсе, например, что в 91 году ранним утром рухнуло перекрытие в жилом 3-эт доме на углу Урицкого-Тарана, которое нынче в керамогранит зашито?

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вот балконы хоть и не большие но они вписываются в архитектуру всего строения.

Да мне пофигу как там вписываются эти фистюльки, если эти балконы нефункциональны.
Де-факто в сталинках балконов нет.
Это какие-то декоративные украшения фасада, а не балконы.
Цитата:
Все просто:
А теперь скажи ка мне, почему стоимость сталинки при равных условиях, больше новостройки.( неоспоримый факт)

Где они дороже-то?
В Кустанае?
Во всех нормальных городах сталинки дешевле новостроя (только не надо сравнивать цену новостроя в черновой отделке со сталинкой в которой сделан современный ремонт - там ремонт дороже собственно сталинки)

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
И что, какой при этом дискомфорт.

1. Полы играют.
2. Не дай бог пожар - песец дому, восстановлению не подлежит, пожар распространится на весь дом по перекрытиям, выгорит сразу весь дом нафиг.
А так-то конечно ничо - теплый ламповый дом, ога.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хошь сказать СССР сказкой был, тогда практически все бюджетное жилье строили.

В каком месте оно было бюджетное по ценам-то?
Что ты несешь?
Цитата:
Обликоморале:
У меня память знаешь ли хорошая и ты утверждал, что ветхого жилья в Астане уже все снесено давно

Цитату и ссылку на мои слова давай.
Хватит *здеть, *здобол...

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В каком месте оно было бюджетное по ценам-то?

Ты вообще понял о чем был разговор про бюджетное, какие цены, ты о чем ?
Несу в отличии от тебя, я людям правду.
Цитата:
Бывалый:
Хватит *здеть, *здобол...

Не нервничай так и не завуалировай маты. Уже только это неадекватное поведение, подтверждает, что я прав и "рыльцо твое в пушку"
А так, тут твои посты, не один день перелопачивать надо, ты кажется с Мариком соревнуешься, кто больше их наф* гачет)
Я еще не совсем свихнулся, что бы себя такой х***ью озадачивать.
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты вообще понял о чем был разговор про бюджетное, какие цены, ты о чем ?

Бюджет - это сумма средств, выделенных на что-то.
Ты не в курсе?
"Бюджетный" - оборот речи, обозначающий что дело делали в условии жестко ограниченных денежных, материальных и иных ресурсов на его исполнение.
Тебя еще и русскому языку учить надо?
Ты его сходу не понимаешь, да?
Цитата:
Обликоморале:
подтверждает, что я прав

Твою правоту могут подтвердить только ссылки и цитаты, от предъявления которых ты настойчиво увиливаешь.
Потому - грош цена твоим словам.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.08.2017 - 19:59]

гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бюджет - это сумма средств, выделенных на что-то.
Ты не в курсе?


как мне тебя жалко.
пишешь,пишешь.....
а жизнь проходит мимо...

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Для особо "одаренных", бюджетное жилье в СССР, это жилье построенное за счет бюджета. Ты не манипулируй, этим понятием по своему уразумению. Может еще создашь свою энциклопедию и встанешь вровень с БСЭ,Википендией, Рубикона и Кирилом с Мифодием ?Цитата:
Бывалый:
только ссылки и цитаты

Ты знаешь, мне параллельно на твои эти ухищрения. Так сам прекрасно понимаешь, что раскопать их даже тебе самому будет сложно. Можешь, хоть сто раз об этом заповтаряться, злиться, матюкаться, обзываться, мои слова будут не измены. А то что ты их в грош ставишь, ну так он по любому дороже тех 33 сребреников, за которые ты продался.
И уж кого кого, тебя лжи и вранье, тут день через день ловят. Но с тебя как с гуся вода, как будто и не было. Так што твоим словам, давно уже просто веры нет. :lol:
Ату, что ли. Давай пластинку по новому кругу. Обожаю заводить, форумных клоунов.
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