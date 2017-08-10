Обликоморале Re: В Казахстане растут цены на новостройки #104





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3422

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: Бывалый:



Для особо "одаренных", бюджетное жилье в СССР, это жилье построенное за счет бюджета. Ты не манипулируй, этим понятием по своему уразумению. Может еще создашь свою энциклопедию и встанешь вровень с БСЭ,Википендией, Рубикона и Кирилом с Мифодием ?Цитата: Бывалый:

только ссылки и цитаты

Ты знаешь, мне параллельно на твои эти ухищрения. Так сам прекрасно понимаешь, что раскопать их даже тебе самому будет сложно. Можешь, хоть сто раз об этом заповтаряться, злиться, матюкаться, обзываться, мои слова будут не измены. А то что ты их в грош ставишь, ну так он по любому дороже тех 33 сребреников, за которые ты продался.

И уж кого кого, тебя лжи и вранье, тут день через день ловят. Но с тебя как с гуся вода, как будто и не было. Так што твоим словам, давно уже просто веры нет.

Ату, что ли. Давай пластинку по новому кругу. Обожаю заводить, форумных клоунов.