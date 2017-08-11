Цитата: - Когда-то я работал мичманом и получал 700 рублей при средней зарплате в Советском Союзе 100-120 рублей, - вспоминал Дробышев. - В те времена я просто купался в деньгах и не знал, куда их деть. Потом я ушел в пожарные и стал зарабатывать 118 рублей. И был не менее счастлив и от этого. Сегодня люди очень зависят от денег и постоянно лишь об этом и думают. Но счастье ведь не в золотых монетах. Я вот теперь нигде не работаю, уже на пенсии. Большую часть своих денег трачу на издание моих книг. И знаете что? От этого я получаю большое удовольствие! Н-да-а-а. Чисто мичманская речь. Интеллект присутствует,но в интеллигентности некоторая недосказанность.