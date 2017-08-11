кокой ник неважно Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4805







Отправлено: - 21:08 можете тереть как обычно.

такое впечатление что новые модераторы- клоны редактора.

не люди , роботы. не их вина.

сказали 112, простыня, уважаемые- для видимости существования форума

не трогать. не трогают.

остальные- нелюди.шаг вправо-шаг влево-расстрел.

задачу по закрытию форума выполняют.

эх , посмотрите форум хотя бы год назад, это был живой организм,

а сейчас просто труп. конвульсии.

народ нормальный просто исчез.

или его выдавили насильно.

пять человек тусуются изо дня в день. форум "работает"

редактор свою цель выполнила.

теперь трите.