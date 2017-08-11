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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У какого то министра украли часы стоимостью полтора миллиона евро..
И он главное высказался что дом не его и часы тоже не его..
Напоминает он мне какого то генерала..
Пишут всякие газеты сейчас..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.08.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, а сало где? Хохляцкий борщ с сальцом кушают.


поклонница . одна похоже тут.

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
одна похоже

А вы в следующий раз со свечкой "приходите" и пораньше, может ещё чего интересного увидите ;-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
День второй..

Все, распедалился ?))
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кокой ник неважно
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 11.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можете тереть как обычно.
такое впечатление что новые модераторы- клоны редактора.
не люди , роботы. не их вина.
сказали 112, простыня, уважаемые- для видимости существования форума
не трогать. не трогают.
остальные- нелюди.шаг вправо-шаг влево-расстрел.
задачу по закрытию форума выполняют.
эх , посмотрите форум хотя бы год назад, это был живой организм,
а сейчас просто труп. конвульсии.
народ нормальный просто исчез.
или его выдавили насильно.
пять человек тусуются изо дня в день. форум "работает"
редактор свою цель выполнила.
теперь трите.

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.17 - 21:47
Комментарий проходит проверку.
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Страница 321 из 321«1...319320321
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