/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли участие в акции Bookdating		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли участие в акции Bookdating
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Термином bookdating сегодня называют встречи любителей книг с общественными лидерами и просто успешными людьми, которые рассказывают о своей жизни и круге чтения. Такое мероприятие в рамках празднования Дня молодежи прошло сегодня, в библиотеке им. Толстого.
Читать новость

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Когда-то я работал мичманом и получал 700 рублей при средней зарплате в Советском Союзе 100-120 рублей, - вспоминал Дробышев. - В те времена я просто купался в деньгах и не знал, куда их деть. Потом я ушел в пожарные и стал зарабатывать 118 рублей. И был не менее счастлив и от этого. Сегодня люди очень зависят от денег и постоянно лишь об этом и думают. Но счастье ведь не в золотых монетах. Я вот теперь нигде не работаю, уже на пенсии. Большую часть своих денег трачу на издание моих книг. И знаете что? От этого я получаю большое удовольствие!
Н-да-а-а. Чисто мичманская речь. Интеллект присутствует,но в интеллигентности некоторая недосказанность. :lol:

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна ВИНОКУРОВА: Кто-то ставит себе цель прочесть определенное количество книг за неделю, а я считаю, что достаточно хотя бы 10 страниц в день, чтобы постоянно подпитывать себя полезной информацией.
:-o :oops: :oops:

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли участие в акции Bookdating
Цитата:
Английским термином bookdating сегодня называют встречи любителей книг с общественными лидерами и просто успешными людьми, которые рассказывают о своей жизни и круге чтения.
Мадам Назарук,а не могли бы Вы мне, убогому,повнятнее объяснить наличие в организме интеллигентности,исходя из навыков читабельности? Т.е. читающий человек,априори интеллигент? :-o

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перл,за перлом. И всё интелигентнее и интеллигентнее. :lol: :lol: :lol:

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна поделилась своим списком книг: - Сейчас я читаю сразу трех авторов,: "Лайфхак" Игоря Манна, Ирину Хакамаду и еще одну книгу,
:cry:

Сколько вы книг прочитали, тысячу, две? - Три. - Три...
inpearls.ru›656777
— Значит, букварь, вторую и синюю. КВН. :cry: :cry:

nemes
Re: Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли...




Отправлено: 11.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли участие в акции Bookdating Татьяна НАЗАРУК
Цитата:
в основном были волонтеры Молодежного ресурсного центра, и сотрудники библиотеки.
И это всё! Полтора десятка молодых людей,из всего города-полумиллионика? Я плакаль!

* Ваш земляк
Самые интеллигентные представители молодежи Костаная приняли участие в акции Bookdating
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1109
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.17 - 21:41
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 2
Всего: 208

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх