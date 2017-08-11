NG.kz Казахстанские работодатели смогут получать персональную информацию о своих сотрудниках через портал eGov



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:36 Об этом, по информации Tengrinews.kz, сообщил председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан ОСПАНОВ. И рассказал, как именно эта услуга будет реализовываться.

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