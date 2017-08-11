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§ NG.kz
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дерева теперь есть приствольный круг. Он, правда, меньше, чем положено по правилам, но это уже что-то. По крайней мере, будет происходить аэрация на минимальном уровне и тополь сможет получать необходимую влагу.
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читатель чукча
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 15:38
Комментарий удален модератором.

!
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наконец-то хотя бы какой то прогресс

§ 112
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам бы пошел и размуровал..
Странные людишки такие, сами то мимо проходят и еще харкают там наверно..
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Машенька
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько же деревьев уничтожили...без слез не взглянешь :cry:

чукча
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, Толкиен под опалой

гость
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Вы видели бы: как тяжело ходить с остановки "поликлиники №2" до поликлиники №2. Каждый день столько людей через лужу, грязи и болота перепрыгивая идут лечиться!!! Как никто не видят этого????? Прошу Вас помогите проложить дорожку???

Марат
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой дуралей дерево посреди тротуара посадил?

§ Алиса
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марат:
какой дуралей дерево посреди тротуара посадил?

какой Цитата:
Марат:дуралей
дорогу прокладывает там где деревья растут?

Цитата:
Машенька:
Сколько же деревьев уничтожили...без слез не взглянешь

абсолютно согласна. НА центр (район ЦУМа) вообще страшно смотреть. Особенно, против остановки "ЦУМ" - все деревья выкорчевали, все в плитку загнали - идиотизм, где тень? как в жару ходить? МЫ скоро Африку догоним по пустынности и температурности воздуха. Блин, экологи куда смотрят? :-( :-(
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* Серый волк
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Африку догоним по пустынности и температурности воздуха

Африка у дураков не наказуема! :lol:
А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.
Ещё очень полезно задуматься о том, как после этой уродливейшей тротуарине, возведённой явными дебилами, зимой будет вестись расчистка от снега?
:lol: :lol:
Руками? Очистительная техника так понимаем объехать по обрыву из закопанного строительного мусора не сможет, либо опрокидывание, либо риск поломки.
Так что этот памятник дебилизму естественным образом останется занесённый сугробами.
Впрочем этому акимату не привыкать воровать деньги на очистке города, судя по фото предыдущего зимнего периода их расчистка даже в трёх сотнях метров от ихого вороватого акунаматата месяцами не проводилась. Сугробы на фото были просто феерические и явно застаревшие.

Нормальные люди оставили бы в этом месте полосу газона, отступив тротуаром и продумав проезд коммунальной техники зимой. Но так понимаем по ходу ведения этой реконструкции ни о каких "нормальных" людях и речи идти не может.
Никто не хочет спросить как заказчики из этого феерического акунаматата принимали работумана от этого любимого подрядчика? ;-) Или они только откатуманы принимали, так что теперь подрядчик покажет жирную дулю и скажет денег брали, ну и гуляйте? ;-)
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