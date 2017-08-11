Серый волк Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8977

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Цитата: Алиса:

Африку догоним по пустынности и температурности воздуха

Африка у дураков не наказуема!

А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.

Ещё очень полезно задуматься о том, как после этой уродливейшей тротуарине, возведённой явными дебилами, зимой будет вестись расчистка от снега?



Руками? Очистительная техника так понимаем объехать по обрыву из закопанного строительного мусора не сможет, либо опрокидывание, либо риск поломки.

Так что этот памятник дебилизму естественным образом останется занесённый сугробами.

Впрочем этому акимату не привыкать воровать деньги на очистке города, судя по фото предыдущего зимнего периода их расчистка даже в трёх сотнях метров от ихого вороватого акунаматата месяцами не проводилась. Сугробы на фото были просто феерические и явно застаревшие.



Нормальные люди оставили бы в этом месте полосу газона, отступив тротуаром и продумав проезд коммунальной техники зимой. Но так понимаем по ходу ведения этой реконструкции ни о каких "нормальных" людях и речи идти не может.

Никто не хочет спросить как заказчики из этого феерического акунаматата принимали работумана от этого любимого подрядчика? Или они только откатуманы принимали, так что теперь подрядчик покажет жирную дулю и скажет денег брали, ну и гуляйте?