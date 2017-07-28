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§ NG.kz
Про пастуха и волков.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни едва ли не каждый день костанайцы получают СМС-оповещения от ДЧС(112) то об ожидаемых грозах, граде, шквалистом ветре, то о сильной жаре. Не знаю, как по всей области, но в Костанае я подобных явлений не заметил.
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§ pandit
Re: Про пастуха и волков.
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 04.08.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что на egov отправил обращение в министерство информации: "Почему нет возможности отключить смс-оповещения 112 об изменении погоды? по 5-7 раз в день приходят смс, отвлекают от дел, разряжают телефон, вводят в заблуждение - эти предупреждения не подтверждаются никогда. Зачем это, кто это делает, похоже на сговор."
Достали уже. Мы не терпилы.
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§ Алиса
Re: Про пастуха и волков.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3547
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Только что на egov отправил обращение в министерство информации:

ой, боюсь бестолку вы это делали)) Проще в черный список номер закинуть.

PS:Мне уже на 6-7 пришли сообщения))) Прям хоть из дому не выходи. :lol: :lol:
Профайл

§ pandit
Re: Про пастуха и волков.
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 193
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 11.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что-же... Пришел ответ с egov по рассылкам 112. Я был сильно удивлен, оказывается зачем все это делается. С первого раза и не поймешь...

Цитата: "В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона РК «О связи» операторы связи на безвозмездной основе обязаны предоставлять единой дежурно-диспетчерской службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, в интересах обороны, безопасности и правопорядка. Порядок использования сетей операторов связи в указанных целях устанавливается уполномоченным органом.
Согласно пункту 4 Правил оказания услуг сотовой связи, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 (далее-Правила) при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера операторы сотовой связи по запросу уполномоченного органа в области гражданской защиты информируют абонентов путем массовых рассылок коротких текстовых сообщений.
При этом, дополнительно отмечаем, что согласно пункту 29 Правил рассылка информационных сообщений рекламного характера на сетях сотовой связи допускается только при наличии согласия абонента."

Найдите в этих словах КЛЮЧЕВОЕ слово, зачем нам их шлют.
А оно будет такое - "услуги по определению местоположения звонящего абонента"..
Ларчик открылся просто.
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