pandit Re: Про пастуха и волков. #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 193

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:38 Ну что-же... Пришел ответ с egov по рассылкам 112. Я был сильно удивлен, оказывается зачем все это делается. С первого раза и не поймешь...



Цитата: "В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона РК «О связи» операторы связи на безвозмездной основе обязаны предоставлять единой дежурно-диспетчерской службе "112" услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введении чрезвычайного положения, в интересах обороны, безопасности и правопорядка. Порядок использования сетей операторов связи в указанных целях устанавливается уполномоченным органом.

Согласно пункту 4 Правил оказания услуг сотовой связи, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 (далее-Правила) при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера операторы сотовой связи по запросу уполномоченного органа в области гражданской защиты информируют абонентов путем массовых рассылок коротких текстовых сообщений.

При этом, дополнительно отмечаем, что согласно пункту 29 Правил рассылка информационных сообщений рекламного характера на сетях сотовой связи допускается только при наличии согласия абонента."



Найдите в этих словах КЛЮЧЕВОЕ слово, зачем нам их шлют.

А оно будет такое - "услуги по определению местоположения звонящего абонента"..

Ларчик открылся просто.