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§ NG.kz
Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народные новости" о том, что 31 июля на территорию предприятия, расположенного на улице Дощанова, ворвались собровцы, на сайт ng.kz приходили несколько раз. Сейчас «НГ» располагает информацией о причинах проведения силовой акции.
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§ seroff
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 11.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столько лет в Иволгу ни кто не лез,а теперь взялись? Значит это кому то нужно очень.100% передел, будет тот же частник ,только с крышей попрочнее на данный момент.
Профайл

Семен
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
столько лет в Иволгу ни кто не лез,а теперь взялись? Значит это кому то нужно очень.100% передел, будет тот же частник ,только с крышей попрочнее на данный момент.

куда еще прочнее крыша, только господь бог.
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