/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в ходе совместной пьянки, в результате которой двое получили ранения. Еще один в данное время находится в розыске.

Читать новость

Петя
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 14:27
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9014
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И среди самих волков начались раздоры,
Кто из них в натуре волк, кто лесной тушкан. (с)
Профайл

Бека
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нам что делать???? простым смертным???? слева..., справа..., куда податься бедному крестьянину!!!

§ лимон
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"отпечаток" профессии?
чтобы поймать преступника ... ну вы поняли
Профайл

подскажу
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 15:05
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто из них в натуре волк, кто лесной тушкан.

Вот оказывается кто по понятиям живет.

Директор Пляжа
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 15:23
Комментарий удален модератором.

§ vbn
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 850
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 11.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда ... уж.
Профайл

vital
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бека:
нам что делать???? простым смертным???? слева..., справа..., куда податься бедному крестьянину!!!

узко мыслите и смешно.

§ Доктор СИЗО
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.08.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
Мда ... уж.

-мог бы еще покороче написать, если страшно.... (((((
Профайл

димон
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 16:22
Комментарий удален модератором.

§ Змея Подколодная
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какого рожна они вместе откушивали горячительные напитки, если были неприязненные отношения изначально. Странные люди, однако.
Профайл

Бывалый
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А какого рожна они вместе откушивали горячительные напитки, если были неприязненные отношения изначально. Странные люди, однако.

А как еще делить поляны-то?
Или вы думаете что у делящих поляны могут быть какие-то иные, кроме неприязненных, отношения?
Дележка - это всегда борьба и всегда вражда, и ... достижение договоренностей за столом переговоров, да.

* pandit
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 11.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нож то? Ну вызвал бы "раз на раз", заодно бы и потренировались в самбо, или судя по фото в сумо. Идея! Ввести сумо над среди сотрудников с избыточным весом.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: pandit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 1
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх