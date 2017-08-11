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≡ Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народные новости" о том, что 31 июля на территорию предприятия, расположенного на улице Дощанова, ворвались собровцы, на сайт ng.kz приходили несколько раз. Сейчас «НГ» располагает информацией о причинах проведения силовой акции.
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Сакен
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
берут кредиты под воздух, с кредитами не расчитываются, потом государство из своего кармана покрывает убытки, давно пора отобрать элеваторы от холдингов и передать в руки государства.

Сакен
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это же позор закупаем зерно.

Медный
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концов не найти... а если будут очень рыть, то и тех кто копают могут не найти. Деньги то огроменные... я даже представить.... не получается.

Миша
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос, если новости такие о налете на элеватор к вам приходили, почему вы их не пропускали, не публиковали? Пишете после того как республиканская пресса тему распечатала. Ну и на том спасибо.

Сенби
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, "элеваторщики" попросту продали на сторону мимо "госкассы", получили неучтенные доходы. Главным хлеборобам не понравилось, как в свое время главным банкирам вывод средств БТА, вот и проверки тотальные.

аргентинец
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот и приехали, отдав элеваторы частникам, теперь ищем свое зерно. Частники творят на своих элеваторах что хотят. Сколько мелких крестьян кидают там одному богу известно. Расценки у всех на услуги разные, к примеру сушка зерна самая затратная, и при одинаковой цене приобретенного дизтоплива, эл.энергии тарифы разнятся многократно.

nik58
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну стратегического запаса там давно нет,иди ищи

§ Доктор СИЗО
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
Доктор СИЗО


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Сообщений: 3714
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 11.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сакен:
берут кредиты под воздух, с кредитами не расчитываются, потом государство из своего кармана покрывает убытки, давно пора отобрать элеваторы от холдингов и передать в руки государства.

-сами породили круговую поруку, теперь расхлебываются.... даже при монопольном СССР продажа горючего, экспорт и хранение зерна, и производство зерна находилось в разных министерствах
Профайл

ХХХ
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу будут громкие уголовные дела.А элеваторы уже сейчас по большому счету нужно передать под внешнее управление. Хотя бы тому же Казагро.

гость
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неучтенные доходы элеваторы Иволги получали еще одним способом. Оббирая и отбирая у сельхозников зерноотходы, махинации в количественно-качественном учете

гость
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а частные ХПП типа "Красная Пресня" государство не желает проверить, это ХПП задействовано с Иволгой и занимается хранением государственного зерна. Или его владельцы принадлежат к касте неприкосновенных?

передел
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
банальный передел, интересно в чьи ворота

§ 112
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно нужно было за них браться..
Мямлились все с ними..
Профайл

ВЧК
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ломается хребет основного спонсора х-СМИ...ой слухи ходят нехорошие...похоже не только на элеваторах ОМОН сапогами двери будет выбивать...
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