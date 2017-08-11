Бывалый Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес... #13







Отправлено: - 17:37 Цитата: Змея Подколодная:

А какого рожна они вместе откушивали горячительные напитки, если были неприязненные отношения изначально. Странные люди, однако.

А как еще делить поляны-то?

Или вы думаете что у делящих поляны могут быть какие-то иные, кроме неприязненных, отношения?

Дележка - это всегда борьба и всегда вражда, и ... достижение договоренностей за столом переговоров, да.