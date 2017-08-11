/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Странное поведение жолполовцев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Странное поведение жолполовцев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники ДПС остановили машину, а через минуту нарушителя отпустили. Заснял видео сегодня, 11 августа в 10 часов утра на улице 5 Декабря.
Читать новость

§ Змея Подколодная
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, а где нарушение то? Ну что за люди... 8-)
Профайл

гость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:17
Комментарий удален модератором.

Саке
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Guest:
Ничего странного. Обычная коррупция.

а не пробовали не нарушать? не давать взяток или вы всегда нарушаете и платите? просто не давай и не будет коррупции, все в твоих руках.

§ 112
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему нельзя к ним садиться?
Я в последний раз полицейского к себе посадил, кинув штукарь на сиденье у себя.
Все нормально.
Не 11 тысяч же государству давать..
А тотчто подглядывает кто то за водятелами, так не ваше дело это..
Профайл

§ yudjin
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4730
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«НГ» попросила ДВД Костанайской области прокомментировать ситуацию.

а давайте угадаем каков будет ответ... чья версия окажется более правдоподобной?
предположу, что водитель заблудился... он ехал в.... "толстовку" на акцию Bookdating... стал метаться его остановили, пригласили и показали на карте как проехать...
А почему бы и нет ;-)
Профайл

§ 112
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где действительно нарушение то?
Автор занимается клеветой что ли и просит редакцию газеты это подтвердить каким то образом?
Профайл

§ 112
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5559
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
За 1 минуту оформить протокол невозможно, интересно как работает наша служба ДПС

При этом все прекрасно все поняли что и как.

За минуту невозможно договориться, если что..
Только если полицейский идиот..
Профайл

гость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шарика понесло.
раздувается на глазах.

§ drakon
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11614
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А почему бы и нет ;-)

Ответ будет таким - установить экипаж,
не представилось вазможным. :lol:
Профайл

121***
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео не о чем. Может быть он и не чего не нарушал, может быть не смогли зафиксировать нарушение и отпустили. Вариантов множество. И ничего странного здесь нет.

§ Добринцофф
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5365
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну меня так-же остановили,сказали проехал на красный,я не согласился ,сказал что проехал на зелёный и есть запись на регистраторе,после чего они отдали документы и отпусти с миром,в машине находился то-же примерно минуту.
Теперь кстати благодаря видеозаписям сознательных граждан,процесс дачи взятки может усложнится.
Нельзя будет просто кинуть на пол бумажку и сразу выйти.
Дабы не вызывать подозрения придётся посидеть в машине поболтать с инспектором о том о сём,посмотреть вместе прикольный ролик с ватцапа,после чего выйти обязательно с грустным лицом и желательно с листом А4 в руке,а то мало ли чего ведь большой брат следит за нами повсюду.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5365
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а давайте угадаем каков будет ответ... чья версия окажется более правдоподобной?

На месте ментов можно кучу причин найти,например стиль вождения показался странным есть подозрение, что водитель в состоянии алкогольного опьянения,после кратковременной беседы внешних признаков опьянения не обнаружено и водителя отпустили.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: pandit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 1
Всего: 139

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх