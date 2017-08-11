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§ NG.kz
Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и непопулярные специальности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель Ассоциации вузов Казахстана Гульжамал Жапарова назвала наиболее популярные профессии среди абитуриентов нынешнего года. Список она озвучила в ходе пресс-конференции.
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FOMA
Re: Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и...




Отправлено: 11.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самые популярные и непопулярные специальности

Самой непопулярной и бессмысленной тратой времени для молодого человека - является "обучение" в ВУЗе. Это не модно и давно потеряло свою актуальность. Молодой человек уважающий свое время никогда не станет просиживать его как "аболтус" изучая 4 года то, что можно выучить за 4 месяца и на "порядок" дешевле! Думайте головой.

Медный
Re: Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и...




Отправлено: 11.08.17 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ть доля истины в словах Фомы. Зачем менеджеру в каком нибудь "магазине" учиться 4 года по образовательной или технической специальности? :lol:
ну а если ты захотел стать Иисусом на кресте безденежья и неуважения окрудающих, то добро пожаловать. Какая система, такие и потребности :-x

гость
Re: Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и...




Отправлено: 11.08.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот потратил бы хоть немного времени на обучение, может быть знал бы, что слово "Оболтус" начинается с буквы "О"

Бывалый
Re: Ассоциация вузов Казахстана назвала самые популярные и...




Отправлено: 11.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Зачем менеджеру в каком нибудь "магазине" учиться 4 года по образовательной или технической специальности?

Так он и не учится 4 года.
Он там штаны протирал и ворон ловил, считая что учится.
Если бы учился - стал бы не "менеджером в каком-нибудь магазине", а нормальным ценным квалифицированным специалистом в своей профессии.
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