Цитата: Медный:

Зачем менеджеру в каком нибудь "магазине" учиться 4 года по образовательной или технической специальности?

Так он и не учится 4 года.

Он там штаны протирал и ворон ловил, считая что учится.

Если бы учился - стал бы не "менеджером в каком-нибудь магазине", а нормальным ценным квалифицированным специалистом в своей профессии.