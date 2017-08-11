Добринцофф Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае #25





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5365

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:26 Ну меня так-же остановили,сказали проехал на красный,я не согласился ,сказал что проехал на зелёный и есть запись на регистраторе,после чего они отдали документы и отпусти с миром,в машине находился то-же примерно минуту.

Теперь кстати благодаря видеозаписям сознательных граждан,процесс дачи взятки может усложнится.

Нельзя будет просто кинуть на пол бумажку и сразу выйти.

Дабы не вызывать подозрения придётся посидеть в машине поболтать с инспектором о том о сём,посмотреть вместе прикольный ролик с ватцапа,после чего выйти обязательно с грустным лицом и желательно с листом А4 в руке,а то мало ли чего ведь большой брат следит за нами повсюду.