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§ NG.kz
Странное поведение жолполовцев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники ДПС остановили машину, а через минуту нарушителя отпустили. Заснял видео сегодня, 11 августа в 10 часов утра на улице 5 Декабря.
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§ Змея Подколодная
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, а где нарушение то? Ну что за люди... 8-)
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гость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:17
Комментарий удален модератором.

Саке
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Guest:
Ничего странного. Обычная коррупция.

а не пробовали не нарушать? не давать взяток или вы всегда нарушаете и платите? просто не давай и не будет коррупции, все в твоих руках.

* 112
Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:27
Комментарий проходит проверку.
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§ yudjin
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4730
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.08.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«НГ» попросила ДВД Костанайской области прокомментировать ситуацию.

а давайте угадаем каков будет ответ... чья версия окажется более правдоподобной?
предположу, что водитель заблудился... он ехал в.... "толстовку" на акцию Bookdating... стал метаться его остановили, пригласили и показали на карте как проехать...
А почему бы и нет ;-)
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* 112
Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:28
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:29
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 16:32
Комментарий проходит проверку.

§ drakon
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11614
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А почему бы и нет ;-)

Ответ будет таким - установить экипаж,
не представилось вазможным. :lol:
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