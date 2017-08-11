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§ NG.kz
Где сейчас Василий Цымбалюк?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня и, думаю, большинство тоже интересует, куда делся столь амбициозный педагог, прошедший путь от сельской школы до первого заместителя руководителя управления образования Костанайской области, Василий Александрович Цымбалюк?
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Валентина
Re: Где сейчас Василий Цымбалюк?




Отправлено: 11.08.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так стремительно продвигаться по карьерной лестнице....и резко уволиться " по собственному желанию"?

§ Змея Подколодная
Re: Где сейчас Василий Цымбалюк?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уволился, чтобы дома посидеть, ну-ну.
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