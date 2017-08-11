yudjin Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае #19





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4730

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: «НГ» попросила ДВД Костанайской области прокомментировать ситуацию.

а давайте угадаем каков будет ответ... чья версия окажется более правдоподобной?

предположу, что водитель заблудился... он ехал в.... "толстовку" на акцию Bookdating... стал метаться его остановили, пригласили и показали на карте как проехать...

А почему бы и нет