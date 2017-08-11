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§ NG.kz
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29224
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дерева теперь есть приствольный круг. Он, правда, меньше, чем положено по правилам, но это уже что-то. По крайней мере, будет происходить аэрация на минимальном уровне и тополь сможет получать необходимую влагу.
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читатель чукча
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 15:38
Комментарий удален модератором.

!
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наконец-то хотя бы какой то прогресс

* 112
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
112


(Пользователи)
Сообщений: 5558
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:31
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 11.08.17 - 16:49
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