NG.kz Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:38 У дерева теперь есть приствольный круг. Он, правда, меньше, чем положено по правилам, но это уже что-то. По крайней мере, будет происходить аэрация на минимальном уровне и тополь сможет получать необходимую влагу.

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