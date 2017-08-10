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§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
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§ Доктор СИЗО
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3713
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Там десантники ходят по фонтанам и разбивают все что можно головой?
Или дворовая пьянь с сигаретами сидит на детских площадках по вечерам и вырывает карусели с корнями?
Ну спроси у него, как там у них с этим..

-тюрьма им светит за такие делишки....силезские рудники....и наших туда нужно срочно отправлять эшелонами по квоте...что ни говори, адольф был мудрый дядька...понимал душу человека...
Профайл

Трэвэл
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворничиха??? Это кто? "НГ", ну вы даете))) Цитата:
в теме:
НУ у нас так всегда.
Главное открыть, показать, себя похвалить, отчитаться, освоить средства.

А в чем проблема, ну давайте вы сами откроете, покажите, похвалите себя через "НГ", какие вы молодцы, двор в порядок привели... может, и медальку получите. Нет среди вас таких, а? Только и можете чужие деньги считать.

ГостьЯ
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 11.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПКСК у нас реально обнаглели, ничего не хотят делать, только и могут спихивать на акимат. Что тогда в их компетенции? Деньги чтобы жители им платили за просто так, что они есть, или как? Считаю, что ПКСК должны отрабатывать свое существование, а председатели - грамотно подходить к решению проблемы, а не воровать.
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