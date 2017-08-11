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§ NG.kz
В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в ходе совместной пьянки, в результате которой двое получили ранения. Еще один в данное время находится в розыске.

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ди
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,,пока нетУ... ну что ж..

Петя
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе и кукык тартибин

§ Victor Yang
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9014
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И среди самих волков начались раздоры,
Кто из них в натуре волк, кто лесной тушкан. (с)
Профайл

Бека
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 11.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нам что делать???? простым смертным???? слева..., справа..., куда податься бедному крестьянину!!!

§ лимон
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"отпечаток" профессии?
чтобы поймать преступника ... ну вы поняли
Профайл

Гость
В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения




Отправлено: 11.08.17 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения




Отправлено: 11.08.17 - 15:09
Комментарий проходит проверку.
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