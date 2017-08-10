Цитата: 112:

Там десантники ходят по фонтанам и разбивают все что можно головой?

Или дворовая пьянь с сигаретами сидит на детских площадках по вечерам и вырывает карусели с корнями?

Ну спроси у него, как там у них с этим..

-тюрьма им светит за такие делишки....силезские рудники....и наших туда нужно срочно отправлять эшелонами по квоте...что ни говори, адольф был мудрый дядька...понимал душу человека...