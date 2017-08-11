NG.kz В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:24 Высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в ходе совместной пьянки, в результате которой двое получили ранения. Еще один в данное время находится в розыске.



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